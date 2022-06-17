طريقة تنزيل دريم ليج 22 Dls 2022 kiks مود دوري أبطال اوروبا

Dls 2022 دريم ليج سوكر 2022 مود دوري أبطال اوروبا واحدة من أفضل الألعاب الخاصة بكرة القدم التي يبحث عنها بكثرة محبي الرياضة الشهيرة وخاصة الذين يريدون اللعب في البطولة الكبري دوري ابطال اوروبا واللعبة من تطوير ونشر شركة فرست تاتش جيم التي اطلقتها في عام 2014 للمرة الأولي علي جميع منصات الالعاب لتشمل بلاي ستيشن وأكس بوكس وويندوز والهواتف الذكية لتلقي نجاحا كبيرا وذلك نظرا اوجود أختلافات عديدة بينها وبين العاب كرة القدم التقليدية مثل إي فوتبول بيس 2022 وفيفا 22 وهوا ما سوف نشرحة بالتفصيل خلال السطور القادمة مع توضيح طريقة تحميل دريم ليج سوكر 22 مود دوري أبطال اوروبا للموبيل اندرويد وايفون بسهولة.

طريقة تحميل Dls 2022 دوري ابطال اوروبا

أولا تاكد من المساحة المتاحة في جهازك حيث يجب توفر كساحة لا تقل عن 1.5 جيجا بايت لتحميل اللعبة.

ثم فتح متجر التطبيقات جوجل بلاي لهواتف اندرويد ومتجر أبل ستور لهواتف أيفون.

بعد ذلك كتابة أسم اللعبة dls 2022 في صندوق البحث أعلي المتجر

بعد تحميل اللعبة تقوم بفتح اللعبة وتكتب الإسم والبريد الإلكتروني وتختار أسم لفريقك.

بعد ذلك تستطيع اللعب والاستمتاع بوقت ممتع.

طريقة لعب دريم ليج سوكر 2022

كما ذكرنا سابقا تختلف اللعبة أختلافا كبيرا عن باقي العاب كرة القدم الاهري فتجد نفسك ليس مجرد لاعب فقط بل انت المدير الفني ومالك النادي أيضا فبعد تحميل اللعبة تقوم بأختيار اسم لفريقك الذي يتم تكوينة وعليك الاختيار من بين اللاعبين الهواة المتاحين امامك لبناء فريقك منهم ثم عليك تدريب هولاء اللعبين علي مهارات كرة القدم الاساسية وبناء خططة اللعب حسب الإمكانيات المتاحة لتبداء الدخول إلي المباريات من دوري الدرجة الثانية وعليك تحقيق الانتصارات حتي يتم تصعيد الفريق إلي الدوري التالي إلي ان تصل إلي الدورى الممتاز وتربح مزيد من الاموال داخل اللعبة لشراء لاعبين من الطراز الأول للدخول إلي البطولات القارية والربح من اللاعبين القدامي لديك لتسطتيع بعد ذلك بناء نادي وأستاد خاص بفريقك وفندق للاعبين وصالة العاب رياضية حتي تصلح أحد اقوي واغني أندية العالم.