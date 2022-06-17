الآن.. طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES أخر إصدار  علي جميع الأجهزة في ثواني

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس، قامت الشركة اليابانية بتحديث هذه اللعبة الإلكترونية التي يعشقها ملايين من الشباب حول العالم وقامت بإضافة تعليق عربي على المباريات وفرق عربية حتى يتمكن عشاق هذه اللعبة من حول الوطن العربي الاستمتاع أكثر بهذه اللعبة حيث تم إنتاج هذه اللعبة في عام 1998 وتم تسهيل تشغيل هذه اللعبة على الهواتف الذكية في عام 2014 وبعد ذلك تم تحديث اللعبة كثيراً حتى يتمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع أكثر بهذه اللعبة، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بتحديث لعبه أي فوتبول بيس.

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس

بعد أن تم تحديث لعبه أي فوتبول بيس في هذا العام الجديد 2022 تم أضافة العديد من الفرق الجديدة التي يعشقها كثير من المستخدمين بجانب المعلق الرياضي باللغة العربية المفضلة لدى الجميع مع إمكانية زيادة مستوى جميع اللاعبين وتحسين التجانس بين الفريق وذلك عن طريق استبدال المدرب والذي يشمل مدرب مانشستر سيتي وبعد ذلك تقوم بالعمل على تغيير نظام اللعبة إلا لعبة الاستحواذ من قبل المدربين.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس علي الأندرويد

بعد أن تم تحديث هذه اللعبة على جميع الهواتف الذكية باللغة العربية يمكن تحديثها على هواتف الآيفون والأندرويد من خلال فتح المتجر الرئيسي الخاص والبحث عن اللعبة سوف تظهر أمامك تقوم بالضغط على كلمة تحديث اللعبة وفي خلال ثوان معدودة سوف يتم تحديثهم يمكنك تشغيل اللعبة في أي وقت تريد.

مميزات لعبة إي فوتبول بيس