نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES أخر إصدار علي جميع الأجهزة في ثواني في المقال التالي
طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس، قامت الشركة اليابانية بتحديث هذه اللعبة الإلكترونية التي يعشقها ملايين من الشباب حول العالم وقامت بإضافة تعليق عربي على المباريات وفرق عربية حتى يتمكن عشاق هذه اللعبة من حول الوطن العربي الاستمتاع أكثر بهذه اللعبة حيث تم إنتاج هذه اللعبة في عام 1998 وتم تسهيل تشغيل هذه اللعبة على الهواتف الذكية في عام 2014 وبعد ذلك تم تحديث اللعبة كثيراً حتى يتمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع أكثر بهذه اللعبة، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بتحديث لعبه أي فوتبول بيس.
طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس
بعد أن تم تحديث لعبه أي فوتبول بيس في هذا العام الجديد 2022 تم أضافة العديد من الفرق الجديدة التي يعشقها كثير من المستخدمين بجانب المعلق الرياضي باللغة العربية المفضلة لدى الجميع مع إمكانية زيادة مستوى جميع اللاعبين وتحسين التجانس بين الفريق وذلك عن طريق استبدال المدرب والذي يشمل مدرب مانشستر سيتي وبعد ذلك تقوم بالعمل على تغيير نظام اللعبة إلا لعبة الاستحواذ من قبل المدربين.
تحديث لعبة إي فوتبول بيس علي الأندرويد
بعد أن تم تحديث هذه اللعبة على جميع الهواتف الذكية باللغة العربية يمكن تحديثها على هواتف الآيفون والأندرويد من خلال فتح المتجر الرئيسي الخاص والبحث عن اللعبة سوف تظهر أمامك تقوم بالضغط على كلمة تحديث اللعبة وفي خلال ثوان معدودة سوف يتم تحديثهم يمكنك تشغيل اللعبة في أي وقت تريد.
مميزات لعبة إي فوتبول بيس
- تم تحديث هذه اللعبة على جميع الهواتف الذكية بجانب تحديث الجرافيك عالية الجودة مع إمكانية تحريك أدق حركة للاعبين وملابسهم بجانب أضافة اللغة العربية.
- قامت الشركة المنتجة لهذه اللعبة بزيادة إعداد الفريق والتحكم في الانسجام العالم للفريق من 70 إلى 100 بالمئة من خلال تغيير المدرب مع إمكانية بيع وشراء اللاعبين للحصول على عمله جي بي. يتواجد في هذه اللعبة دوريات جديدة مثل الدوري الإيطالي مع إمكانية تشغيل هذه اللعبة في مساحة أقل وعلى جميع الهواتف العادية والمساحة الجديدة بعد تحديث اللعبة تبدأ من 200 إلى 300 ميجا بايت فقط.
- يمكنك منافسه لاعبين آخرين مجهولين عبر الإنترنت في هذه اللعبة وقد تم أضافه اللغة العربية بعد أن تم تحديث هذه اللعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن.. طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES أخر إصدار علي جميع الأجهزة في ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.