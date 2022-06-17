طريقة تنزيل إي فوتبول efootball pes 22 تعليق عربي للاندرويد والايفون

efootball pes 22 من الألعاب الأكثر شعبية في عالم الألعاب الإلكترونية ذلك بسبب الجماهرية الكبيرة لكرة القدم التي تعتبر الرياضة الأكثر شعبية في العالم فيتوجهه الكثر من محبي الألعاب إلي العاب كرة القدم وبصفة خاصة لعبة إي فوتبول بيس 22 ولعبة فيفا 22 الذين يعتبرو الأكثر شهرة في عالم ألعاب كرة القدم وقد تم إصدار اللعبة لصالح منصة بلاي ستيشن للمرة الأولي عام 1998 فيما كانت تشتهر في ذلك الوقت بأسم اليابانية كناية علي جنسية الشركة المطورة وهي كونامي وقد تم تطوير اللعبة بعد ذلك لتعمل علي جميع منصات الألعاب مثل أكس بوكس وويندوز والموبيلات بمختلف أنظمة التشغيل بعد أن تم إصدار النسخة الخاصة بها عام 2014 ونتعرف أكثر عن اللعبة وطريقة تنزيل efootball pes 22 علي الموبيلات في السطور القادمة.

طريقة تحميل efootball pes 22 تعليق عربي للاندرويد والايفون

أولا توصيل الموبيل بشبكة أنترنت قوي عن طريق الشبكة الأسكلية واي فاي أو شبكة بيانات الهاتف.

ثم الدخول إلي متجر أبل ستور إذا كان هاتفك أيفون ومتجر جوجل بلاي لهواتف اندرويد.

بعد ذلك كتابة أسم اللعبة efootball 22 في صندوق البحث أعلي صفحة المتجر.

ثم الضغط علي أيفونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة بعد ظهور اللعبة في النتائج.

ثم تثوم بفتح اللعبة وإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الأسم والبريد الإلكتروني وباقي البيانات المطلوبة.

معلومات عن لعبة إي فوتبول بيس 22

يمكنك اللعب بسهولة عبر جهازك المحمول فقط عليك الأكد من أن معالج الرسومات الخاص بك رباعي النواة أو أكبر مع ذاكرة عشوائية 3جيجا بايت أو أكبر وبعد تخميل اللعبة علي جوالك تقوم بفتح اللعبة وإدخال البيانات المطلوبة ثم علأيك الأخيار من بين وضعين للعب أما اللعب أمام أحد أصدقائك أو مع لاعبين حول العالم عبر الانترنت أو اللعب في الوضع الفردي وفية ممكن الدخول في مباراة سريعة أو الدخول في أحد البطولات مثل أختيار أحد الدوريات الأنجليزي أو الاسباني كمثال وأختيار فريق تنافس بة علي بطولة الدوري لتسطيع بعد ذلك الدخول في المنافسات علي دوري أبطال اوروبا وفي حالة تحقيق البطولة تستطيع اللعب في كاس العالم للأندية.