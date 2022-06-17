نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح محفظة اورنج موني في المقال التالي
فتح محفظة اورنج موني من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي توفر عليك العناء والتعب والانتظار طويلاً في مكاتب البريد المختلفة علي مستوي محافظات مصر، هي أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل معاملاتك المالية في أي وقت ومن أي مكان من موبايلك بضغطة واحدة، فمن خلال فتح محفظة اورنج موني يمكنك استلام أو تحول أموال من وإلى أي محفظة، إلي جانب استخدامها في شحن رصيد خطك أو أي خط آخر اورنج سواء لديه محفظة إلكترونية أو لا، ويمكنك دفع فواتير الموبايل والإنترنت المنزلي والكهرباء والمياه والغاز.
طريقة فتح محفظة اورنج موني
أولاً يمكنك التعرف على خطوات الاشتراك في خدمة اورنج موني ويتم ذلك من خلال الذهاب إلى أحد فروع اورنج حيث يجب عليك إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك وخطك لتشغيل الخدمة ثم القيام بما يلي: –
- طلب الاشتراك في الخدمة.
- انتظر رسالة التأكيد التي تحتوي على رقم سري (يجب تغيير هذا الرقم قبل البدء في استخدام الخدمة) ولتغيير كلمة مرور محفظة اورنج موني، اتصل على 115 ثم اتبع الخطوات التالية:
- اختر 4: لإدارة الحساب.
- اختر 3: الإعدادات.
- اختر 2: تغيير كلمة المرور.
- أدخل كلمة المرور الحالية.
- ثم أدخل كلمة المرور الجديدة: (يجب أن تحتوي كلمة المرور على 6 أرقام وألا تحتوي على أرقام متكررة، مثل: 2222).
- بعد ذلك اكتب كلمة المرور الجديدة مرة أخرى للتأكيد.
طريقة سحب الأموال في اورنج موني من ماكينة الصراف الآلي
- استخدم جوالك واطلب الرمز # 115 #.
- اختر من القائمة عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي.
- أدخل المبلغ الذي تريد سحبه وكلمة مرور حساب اورنج موني الخاص بك.
- ستتلقى رسالة نصية قصيرة على الهاتف تحتوي على رمز الاسترداد.
- انتقل إلى جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك التالية (بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك عودة، البنك المتحد، البنك التجاري الدولي CIB، البنك الأهلي القطري QNB، البنك الأهلي المتحد، بنك التعمير والاسكان، بنك قناة السويس، بنك المصرف المتحد).
- من قائمة ATM، انقر على محفظة الهاتف.
- حدد الاختيار سحب.
- أدخل رقم هاتفك، ثم تحقق من صحته، ثم أدخل رمز السحب الذي وصل إلى هاتفك.
- اكتب المبلغ الذي ستسحبه واضغط على تأكيد.
- انتظر وصول رسالة تأكيد عملية السحب على الهاتف الخاص بك.
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