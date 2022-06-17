فتح محفظة اورنج موني من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي توفر عليك العناء والتعب والانتظار طويلاً في مكاتب البريد المختلفة علي مستوي محافظات مصر، هي أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل معاملاتك المالية في أي وقت ومن أي مكان من موبايلك بضغطة واحدة، فمن خلال فتح محفظة اورنج موني يمكنك استلام أو تحول أموال من وإلى أي محفظة، إلي جانب استخدامها في شحن رصيد خطك أو أي خط آخر اورنج سواء لديه محفظة إلكترونية أو لا، ويمكنك دفع فواتير الموبايل والإنترنت المنزلي والكهرباء والمياه والغاز.

طريقة فتح محفظة اورنج موني

أولاً يمكنك التعرف على خطوات الاشتراك في خدمة اورنج موني ويتم ذلك من خلال الذهاب إلى أحد فروع اورنج حيث يجب عليك إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك وخطك لتشغيل الخدمة ثم القيام بما يلي: –

طلب الاشتراك في الخدمة.

انتظر رسالة التأكيد التي تحتوي على رقم سري (يجب تغيير هذا الرقم قبل البدء في استخدام الخدمة) ولتغيير كلمة مرور محفظة اورنج موني، اتصل على 115 ثم اتبع الخطوات التالية:

اختر 4: لإدارة الحساب.

اختر 3: الإعدادات.

اختر 2: تغيير كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الحالية.

ثم أدخل كلمة المرور الجديدة: (يجب أن تحتوي كلمة المرور على 6 أرقام وألا تحتوي على أرقام متكررة، مثل: 2222).

بعد ذلك اكتب كلمة المرور الجديدة مرة أخرى للتأكيد.

طريقة سحب الأموال في اورنج موني من ماكينة الصراف الآلي