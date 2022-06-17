مواصفات هاتف Realme GT Neo 3T وسعره للفئات المتوسطة

أعلنت شركة Realme GT Neo 3T عن طرح منتج جديد فريد من نوعه، ويعتبر نوع جديد من أنواع GT الشهيرة، وقد تم الإعلان عن انطلاق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ويتكون من مميزات فائقة وإمكانيات عالية الجودة، ويمكن أن يتشابه هذا النوع بشكل كبير مع الإصدار GT Neo 3، لذلك يبحث الكثير من عشاق اقتناء هواتف ريلمي عن سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3T.

مواصفات هاتف Realme GT Neo 3T

بعد مراجعة الهاتف تم تدوين تلك المواصفات:

تم طرح هاتف ريلمي الجديد يتميز بشاشة كبيرة لا مثيل لها من الجودة بقياس 6.7 بوصة، وتتميز بمعدل تحديث ١٢٠ هيرتز، وجوده عالية بعرض +FHD، لاسيما أن الشاشة تحتوي علي تقنية +HDR10.

يتميز الهاتف Realme GT Neo 3T بألوان بتصميم متميز ورائع قد يبهر الجميع، ويتكون من لونين متميزين في عالم ألوان الهواتف الذكية هما اللون الأبيض واللون الأصفر وأيضًا يطرح اللون الأسود.

يتمثل الهاتف الذكي Realme GT Neo 3T علي كاميرا خلفية ثلاثية وهما كاميرا رئيسية بمعدل دقة٦٤ ميجا بكسل، كاميرا متميزة الاتساع بمعدل دقة ٨ ميجا بكسل، كاميرا بعدسة للتصوير الماكرو بدقة ٢ ميجا بكسل، كما أنه يحتوي علي كاميرا أمامية بدقة ١٦ ميجا بكسل لالتقاط الصور السلفي وإجراء المكالمات الفيديو وأيضًا للتعرف علي الوجه.

تمكنت شركة كوالكوم من أنتاج معالج قوي و مطور بدقة 7 نانو متر، و يطرح أيضًا شبكات الجيل الخامس فايف چي متوفر بذاكرة وتتضمن من الرام بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت، وهي من نوع LPDDR5 +، وتتميز الذاكرة الداخلية بذاكرة تخزين داخلية بسعة ١٢٨ أو٢٥٦ جيجا بايت.

يدعم هاتف Realme GT Neo 3T بطارية كبيرة بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير في الساعة، ويتمكن من الشحن السريع بقوة 80 وات في الساعة.

سعر هاتف Realme GT Neo 3T

تم طرح هاتف ريلمي الجديد في الأسواق بقيمة ٤٧٠ دولار أمريكي ما يقابل ٨٧٠٠ جنية مصري النسخة ١٢٨جيجا بايت، ويكون سعر هاتف ريلمي ٥١٠ دولار أمريكي ما يعادل ٩٥٠٠ جنية مصري الذي يتميز ب ٢٥٦جيجا بايت.