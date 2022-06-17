نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 1 On time sport 1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حق إذاعة فعاليات مباريات الدوري المصري الممتاز مجانًا على شاشتها، حيث يتمكن عشاق الساحرة المستديرة من متابعة مباريات النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز و مصر المقاصة و النادي المصري والإسماعيلي و كافة الأندية المشتركة في الدوري المصري الممتاز، ويجدر بالإشارة إلى امتلاك مجموعة أون سبورت العديد من القنوات التلفزيونية، لذلك يبحث المتابعين عن أحدث تردد لقنوات أون تايم سبورت ٢٠٢٢.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 On time sport 1

فيما يلي نوضح أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: ١٠٨٥٣.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ ٥/٦

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت ٢ On time sport 2

فيما يلي نوضح أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت ٢:

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : ١١٨٦٢.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ :٥/٦.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 On time sport 3

قناة أون تايم سبورت من القنوات المجانية التي تقوم بإذاعة المباريات الرياضية لمختلف الأندية المصرية، وكذلك برامج التعليق عليها، فا فيما يلي نذكر تردد قناة أون تايم سبورت ٣:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة : 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/٦

تردد قناة أون سبورت علي الراديو

تُبث قناة أون سبورت على الإذاعة أو الراديو من خلال ضبط الراديو على تردد ٩٣,٧ ويتمكن المستمعين من متابعة فعاليات مباريات الدوري المصري وكرة اليد، فقد يتنظر الكثير من الأشخاص محبين كرة القدم ومشجعي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والمغربي، حيث يبحث الكثير منهم عن القنوات المعلقة علي الحدث، ففيما يلي عرضنا لكم تردد القناة والبرامج التي تقوم بإذاعتها.

برامج تعرض على شاشة قناة أون تايم سبورت

فيما يلي نذكر أهم البرامج التي تُعرض في الوقت الحالي على شاشة قناة أون تايم سبورت الرياضية وهم: