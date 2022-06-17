نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لـ شحن شدات ببجي في ثوانٍ معدودة برقم الـ ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثُرت طرق شحن شدات ببجي موبايل بطريقة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، في ظل الطلب المتزايد من قبل ملايين اللاعبين بشكل دوري ومستمر عن الحصول على الشدات التي توفر لهم فرصة شراء العناصر والأدوات والأسلحة، إلا أنه في الوقت ذاته ليس كلها تمتلك المصداقية الكافية للحصول على ما تريد من خلالها، لاسيما وأن بعضها مجاني وغير حقيقي، في حين تتمثل طرق الشحن الأساسية الحقيقة والموثقة في الطرق المدفوعة من خلال بعض الجهات المعتمدة والرسمية وبطاقات الدفع الإلكتروني وخدمات كاش الاتصالات والمحفظات الإلكترونية المختلفة.

شحن شدات ببجي

بالنسبة لشحن الشدات عبر الطرق الرسمية والموثوقة، فيتم ذلك في البداية من خلال الشحن عبر الموقع الرسمي للعبة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: midasbuy.

ثم اختيار اللغة والدولة التي تنتمي لها.

ثم اختيار شحن شدات ببجي.

ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

ثم اذهب إلى الخانة المخصصة وسجل رقم الآي دي.

ثم سجل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني.

ثم سجل عدد الشدات التي تريد شرائها.

ثم موافق.

مع العلم أنه فور الضغط على موافق سيصلك على الفور عبر محفظتك داخل اللعبة، عدد الشدات التي قمت بشرائها، كما سيتم خصم مبلغ الدفع من بطاقتك البنكية الإلكترونية وهو ما سيظهر أمامك فور اختيار عدد الشدات.

الشحن عبر فودافون كاش

ومن طرق الشحن السحرية الرائعة والسريعة لـ شحن ببجي المتاحة حاليًا أيضًا، والتي يتم الإعلان عنها من خلال الهواتف الذكية مؤخرًا، إ أن الأمر يتطلب امتلاكك محفظة فودافون كاش ويكون الخط مسجل باسمك من أجل إنشاء المحفظة عبر أي فروع من فروع الشركة، ثم استخراج رقم بطاقة دفع إلكتروني من خلال خدمة الكاش، ثم تسجيلها في موقع الشحن بدلاً من رقم بطاقة الدفع الإلكتروني، ثم اتباع باقي خطوات الشحن العادية، وسيتم محاسبتك بالجنيه المصري، وتوفر بعض شركات الاتصالات الشحن أيضًا في مختلف الدول العربية.