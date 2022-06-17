نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft على جهاز iPhone وجهاز الكمبيوتر في المقال التالي
يعد لعب أحدث إصدار من Minecraft على هاتف ذكي إحدى الألعاب التي تتميز بوجود العديد من المغامرات الشيقة التي تجذب ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي والذين يحبون تنزيل أحدث إصدار من هذه اللعبة للاستفادة من التحديثات، والميزات الجديدة نظرًا لهذه الإضافات، سنعرض لك في السطور التالية كيفية تشغيل أحدث إصدار من Minecraft على الهواتف المحمولة حتى تتمكن من الاستمتاع نظرًا لوجود العديد من المسابقات التعليمية داخلها، فإنها تعتبر من الألعاب المفيدة التي تساعد اللاعبين على تطوير مهاراتهم، يتيح لك ذلك الحصول على مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات وفي هذا المنشور، سنوضح لك كيفية تنزيل أحدث إصدار من Minecraft.
خطوات تنزيل Minecraft على جهاز iPhone الخاص بك
يمكن استخدام الخطوات المذكورة أدناه لمعرفة كيفية الحصول على أحدث إصدار من Minecraft على جهاز iPhone الخاص بك:
- قم بالوصول إلى متجر التطبيقات المثبت على جهازك.
- بعد ذلك اكتب اسم لعبة Minecraft في حقل البحث وانقر فوق تثبيت.
- انتظر حتى يكتمل التنزيل وسيتم تنزيله على جهازك حتى تتمكن من اللعب في أي وقت.
نتيجة لذلك أوضحنا لك كيفية الحصول على أحدث إصدار من Minecraft على جميع أجهزة Android بحيث يمكنك استخدامه ، بالإضافة إلى كيفية تنزيله على iPhone. هذا يجعل Minecraft واحدة من الألعاب المفيدة التي يمكنك لعبها لتشعر بمزيد من القدرة والذكاء.
تشغيل لعبة Minecraft على الكمبيوتر
- يمكنك تشغيل أحدث إصدار من Minecraft باتباع الخطوات التي سنحددها لك في الأسطر أدناه لكنك ستحتاج إلى مساحة كافية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتصال بالإنترنت للقيام بذلك. لتشغيل هذه اللعبة قم بما يلي:
- اتصل بالمستعرض الافتراضي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أولاً واكتب اسم اللعبة في حقل البحث ثم انقر فوق
- بعد ذلك ستظهر أمامك صفحة ترحيب باللعبة عند النقر فوق حقل البحث الخاص باللعبة، سواء اخترت النقر فوق كلمة “تشغيل” أو “تثبيت” سيتم تنزيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وستكون متاحة لك لاستخدامها متى شئت، يمكنك لعب هذه اللعبة مع أصدقائك المفضلين أيضًا.
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