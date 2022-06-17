إنستجرام يختبر ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين وإزاحة تيك توك من الصدارة

تختبر خلال هذه الفترة منصة الصور الشهيرة إنستجرام Instagram خيار جديد رائع يُسعد جميع مستخدمي خاصة ريلز Reels، حيث أنه يتيح مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة الخاصة بها في وضع ملء الشاشة، مما يُضيف متعة جديدة من اجل منافسة تطبيق التواصل الصيني الشهير تيك توك، حيث تسعى المنصة خلال هذه المرحلة لعمل العديد من التحديثات الجديدة من أجل مساعدة منشئي المحتوى على التميز وتحقيق أرباح مالية كبيرة ومنافسة جميع التطبيقات التي تعمل على الفيديوهات القصيرة خلال هذه الفترة من أجل الصعود للقمة.

إنستجرام يختبر ميزة وضع ملء الشاشة الجديد

من جانبه أشار الموقع التقني “theverge” أن المنصة سوف تضيف خيار ملئ لشاشة الجديد لمنشور الخلاصة، وذلك مع شريط تنقل محدث، حيث تسعى المنصة التابعة لشركة ميتا على جعل ذلك المحتوى على نظامها الأساسي أكثر قابلية من أجل الاكتشاف من قبل المشاهدين أو المستخدمين بطريقة غامرة، ومع طرح تلك الميزة سوف يتمكن مستخدمي انستجرام من مشاهدة مقطع الفيديو بملء الشاشة تقريباً، وذلك أثناء التمرير عبر الخلاصة، وسوف يظل شريط التنقل يظهر أسفلها مع الوصف، وذلك فضلاً على إضافة الأزرار التي تتيح لك الاحتفاظ بجميع المقاطع المفضلة وكذلك التعليق على الفيديو، كما سيظهر شعار التطبيق والزرار العلوية.

وكانت الشركة المالكة قد اختبرت وضع ملء الشاشة على الخلاصة خلال الشهر الماضي، حيث أنها أجرت اختبار على التصميم الجديد يهدف إلى إبراز مقاطع الفيديو، وذلك على الرغم من أنه يحتوي على أشرطة بيضاء في أعلى وأسفل الشاشة، كما أنه ترك شريط التنقل الرئيسي كذلك في الجزء الأسفل بدون أي تغير، وأشارت الشركة أنها تخطط خلال هذه الفترة لاختبار بعض الاختصارات الأخرى من أجل إنشاء رسالة جديدة أو منشور.

ميزات جديدة تصل مقاطع Reels على إنستجرام وفيسبوك

أعلنت شركة ميتا خلال الأيام القليلة الماضية عن إضافة ميزت جديدة لمقاطع ريلز على فيسبوك وإنستجرام، وذلك من أجل تعزيز تجربة المستخدمين خلال الفترة القادمة فيما يخص إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة من أجل منافسة تطبيق تيك توك، حيث أنها أتاحت لمستخدمي مقاطع ريلز طرق جديدة من أجل إعادة مزج المحتوى أو الصور “Remix for Photos” في مقاطع الفيديو القصيرة التي يتم إنشاؤها عبر منصات التواصل التابعة لها، كما أنها أتاحت لهم القدرة على إنشاء مقاطع فيديو أقصر داخل خاصية Creator Studio.