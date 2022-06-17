خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022 موقع PUBG Mobile – Midasbuy

عملية شحن شدات ببجي من العمليات المتاحة لكافة أجهزة الاندرويد والايفون، ولكافة الهواتف المحمولة، حيث يسعى لاعبي BUBG Mobile في كل وقت سواء قبل البدء في اللعبة أو أثناء اللعب فيها إلى إجراء هذه العملية من أجل استمرار اللعب، والحصول على أعداد متزايدة من الشدات UC باعتبارها العملة التي يستطيع من خلالها اللاعب شراء كافة مكونات اللعب من أدوات الحرب، وملابس المقاتلين، وما إلى ذلك من الشخصيات الأسطورية، وكافة مستلزمات اللعب.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

يمكن للاعبين في عملية شحن شدات ببجي الحصول على عدد من المكاسب التي تعمل على تقوية اللاعب، وهذا الشحن يكون عن طريق خطوات معينة

الدخول في موقع Midasbuy من أي محرك بحثي على الإنترنت.

ثم التسجيل في هذا الموقع عن طريق إدخال كافة ما يطلبه من بيانات.

بعد ذلك تسجيل الأيدي من جانب اللاعب والذي يكون عن طريق النسخ واللصق.

ثم اختيار طريقة الدفع المتاحة لك.

وتحديد الكمية المراد شراءها، والتي تبدأ من عدد 60 يوسي.

ستجد إجمالي الدفع بالأسفل.

وبعد ذلك اضغط على ادفع الآن.

موقع ببجي الرسمي

يعمل موقع ميداس باي على تمكين لاعب BUBG موبايل من الشحن عن طريق عدد من الاختيارات لتمكين اللاعب من شراء الشدات المطلوبة، حيث حرص الموقع باعتباره الرسمي الذي يحافظ على حساب باللعبة، على تمكين الشراء من الموبايل من خلال الرصيد بالشريحة الخاصة به، فضلا عن إمكانية الشراء أيضا بواسطة الفيزا كارد، والكريدت كارد.

موقع شحن ببجي Midasbuy الرسمي

هناك عدد من العروض التي يعلن عنها موقع midasbuy الرسمي لشحن شدات لعبة ببجي الحربية وما يميزها من قتال متواصل بين عدد من الأعداء، وإدخال اللاعب في هذا الصدد في ساحة هذه الحرب بصورة شبه واقعية، وعلى اللاعب اختيار العرض الملائم بالنسبة له والباقة المناسبة من اجل الضغط عليها وإتمام عملية الشحن الإلكتروني لببجي والحصول تبعا إلى ذلك على كل ما يريد من أدوات ومستلزمات الفوز والقضاء على الأعداء.