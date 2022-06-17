واتساب يطرح ميزة جديدة رائعة الأكثر طلباً بين المستخدمين

تحاول منصة واتساب خلال الفترة الأخيرة طرح العديد من الميزات الجديدة لخدمة جميع المستخدمين على التطبيق، وذلك من أجل إسعاد أكثر من ملياري مستخدم وتلبية لرغباتهم، ولعل الخبر المفرح للعديد من المستخدمين عندما أعلن تطبيق الدردشة العالمي عن الميزة الجديدة التي تمنح المستخدمين القدرة على نقل دردشاتهم وجميع الفيديوهات والصور وكذلك الرسائل الصوتية الموجودة على التطبيق من أندرويد إلى هوتف آيفون عبر تطبيق شركة آبل Move to iOS.

ميزة واتساب الجديدة

وعلى الرغم من طرح تلك الميزة الرائعة كمرحة تجريبية خلال الساعات الماضية، إلا أن الميزة سوف تستغرق نحو أسبوع حتى تصل إلى جميع المستخدمين، وتعتبر تلك الميزة من أكثر الميزات المطلوبة، والتي طالب بها الملايين من المستخدمين خلال الفترة الماضية، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا “مارك زوكربيرغ” من خلال بيان هام أن الشركة قد أضافت لتطبيق الدردشة الفوري القدرة على التبديل الأمن بين الهواتف ونقل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين هواتف أندرويد وهواتف آيفون مع الحفاظ لكامل على التشفير بين الطرفين.

حيث أعتبر “مارك” أن تلك الميزة هى الأكثر طلباًن مؤكداً للجميع أنه تم إطلاق العام العام القدرة على نقل سجلات الدردشة ومقطع الفيديو من آيفون إلى أندرويد، وأنه تم إضافة القدرة على النقل من أندرويد إلى آيفون أيضاً، مؤكداً أن عمليات النقل لا تتم إلا مع أجهزة أيفون الجديدة، والتي خضعت إلى عمليات إعادة المصنع، كما أنها تحتاج إلى أندرويد 5 وإصدار أحدث عبر أجهزة أندرويد و iOS 15.5 عبر أجهزة أيفون.

الخطوات