نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يطرح ميزة جديدة رائعة الأكثر طلباً بين المستخدمين في المقال التالي
تحاول منصة واتساب خلال الفترة الأخيرة طرح العديد من الميزات الجديدة لخدمة جميع المستخدمين على التطبيق، وذلك من أجل إسعاد أكثر من ملياري مستخدم وتلبية لرغباتهم، ولعل الخبر المفرح للعديد من المستخدمين عندما أعلن تطبيق الدردشة العالمي عن الميزة الجديدة التي تمنح المستخدمين القدرة على نقل دردشاتهم وجميع الفيديوهات والصور وكذلك الرسائل الصوتية الموجودة على التطبيق من أندرويد إلى هوتف آيفون عبر تطبيق شركة آبل Move to iOS.
ميزة واتساب الجديدة
وعلى الرغم من طرح تلك الميزة الرائعة كمرحة تجريبية خلال الساعات الماضية، إلا أن الميزة سوف تستغرق نحو أسبوع حتى تصل إلى جميع المستخدمين، وتعتبر تلك الميزة من أكثر الميزات المطلوبة، والتي طالب بها الملايين من المستخدمين خلال الفترة الماضية، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا “مارك زوكربيرغ” من خلال بيان هام أن الشركة قد أضافت لتطبيق الدردشة الفوري القدرة على التبديل الأمن بين الهواتف ونقل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين هواتف أندرويد وهواتف آيفون مع الحفاظ لكامل على التشفير بين الطرفين.
حيث أعتبر “مارك” أن تلك الميزة هى الأكثر طلباًن مؤكداً للجميع أنه تم إطلاق العام العام القدرة على نقل سجلات الدردشة ومقطع الفيديو من آيفون إلى أندرويد، وأنه تم إضافة القدرة على النقل من أندرويد إلى آيفون أيضاً، مؤكداً أن عمليات النقل لا تتم إلا مع أجهزة أيفون الجديدة، والتي خضعت إلى عمليات إعادة المصنع، كما أنها تحتاج إلى أندرويد 5 وإصدار أحدث عبر أجهزة أندرويد و iOS 15.5 عبر أجهزة أيفون.
الخطوات
- يجب في البداية فتح تطبيق Move to iOS عبر هافت أندرويد واتباع كافة التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- مع اتباع التعليمات سوف يظهر رمز عبر جهاز آيفون، ثم يطلب بعدها إدخال الرمز عبر هاتف أندرويد.
- ثم النقر فوق متابعة واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- يفترض تحديد واتساب في شاشة نقل البيانات، ثم النقر على “ابدأ عبر هاتفك الأندرويد”.
- ضرورة الانتظار من أجل تجهيز بيانات التصدير الموجودة في التطبيق، وبمجرد إعداد البيانات يتم تسجيل الخروج من هاتف أندرويد.
- النقر على التالي للعودة إلى تطبيق Move to iOS والنقر فوق متابعة لنقل البيانات من هاتف أندرويد إلى أيفون والانتظار حتى أكتمال النقل.
- يمكنك الآن تثبيت أحدث إصدار من منصة الدردشة من خلال التحميل من متجر أب ستور، وتسجيل الدخول بنفس رقم الهاتف الموجود بالجهاز القديم ثم النقر على إبدأ للسماح بنقل البيانات.
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