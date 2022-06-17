مواصفات آيفون 14 في سبتمبر 2022، حيث سوف يتم الإعلان عن آيفون 14 وأجهزة أخرى متوقع الإعلان عنها ضمن فعالية أبل. حيث أصدرت Phonearena تقريرًا عن حدث Apple في الخريف المقبل، وتقرير عن الأجهزة التي تخطط Apple لإطلاقها والإعلان عنها خلال الحدث. والجدير بالذكر أن وفقًا للتقارير، قررت الشركة بالفعل عقد حدث في 13 سبتمبر. بعد حوالي أربعة أشهر. حيث تعلن شركة آبل عن الطرز الأربعة التي تشكل سلسلة iPhone 14. سترى Apple ستعلن عن iPhone 14 و 6.1 بوصة iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و 6.7 بوصة iPhone 14 Pro Max.

مواصفات آيفون 14 في سبتمبر 2022

يمكن أن نتعرف على مواصفات آيفون 14 في سبتمبر 2022، وذلك من خلال التقارير التي نشرتها شركة Phonearena. حيث يكون من بينها كل مما يلي:

أفادت تسريبات آيفون 14، أن شركة آبل أن طراز iPhone 14 Pro يحتوي على معالج A16 Bionic.

كما أنه من المتوقع أن يعمل الطرازان العاديين مع سلسلة معالجات iPhone 13 الحالية، A15 Bionic.

وبالتالي قد يساعد ذلك Apple على توسيع الاختلافات والفجوات بين طرازات الهاتفين هذا العام.

والجدير بالذكر، أنه لا يعرف معظم المستخدمين المعالج الذي يعمل على هواتفهم، ولا يهتم معظم المستخدمين به.

كما يمكن أن تؤدي إعادة استخدام المعالجات القديمة إلى زيادة القدرة التنافسية السعرية لجهاز iPhone 14 و iPhone 14 Max.

ومن جانب آخر، هناك أيضًا تقارير تفيد بأن Apple استخدمت معالج A15 Bionic على الهاتف الأساسي iPhone 14.

لكنها أعطته اسمًا مختلفًا (على سبيل المثال، أطلق عليه اسم A16 Bionic وأطلق عليه اسم معالج A16 Pro الجديد).

مواصفات ايفون 14 برو Max ومميزاته

الجدير بالذكر أن شركة أبل أعلنت عن مواصفات آيفون 14 في سبتمبر 2022. حيث أنها قامت بتوضيح عدد من مواصفات ايفون 14 برو Max وسعره. وذلك من خلال التالي:

تشمل الاختلافات الأخرى إزالة الشق من iPhone 14 Pro و 14 ProMax واستبداله بفتحة مستطيلة تشبه حبوب الدواء وفتحة صغيرة بجانبها.

أما بالنسبة للهاتفين الأساسيين، من المتوقع أن تحافظ على النوتش.

كما يتميز طراز آيفون 14 Pro أيضًا بشاشة عالية التحديث، والتي من المتوقع أن تبلغ 120 هرتز، وكاميرا عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل.

أما بالنظر إلى أن جهازي iPhone 12 mini و iPhone 13 mini لم يكتسبوا شعبية أو مكاسب للمستهلكين.

حيث أنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف يعمل iPhone 14 Max البديل، حيث يُباع بشكل جيد في السوق.

كما يمكن لهذا النموذج أن يشهد الكثير من مواصفات آيفون 14 في سبتمبر 2022، ورغبات للعديد ممن يحبون الهواتف الكبيرة.

ولكن لن يضطر العميل إلى دفع الكثير من المال مقابل ذلك، لأنها كانت مشكلة مع iPhone 13 Pro Max، وهو هاتف كبير باهظ الثمن.

ولا يمكننا في نهاية هذا التقرير إلا أن نؤكد على أن مواصفات أيفون 14 في سبتمبر 2022، سوف تكون مختلفة بحسب التقارير التي أشادت بها الشركة.