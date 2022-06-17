أسهل طريقة استرجاع حساب سناب شات محذوف

نستعرض معكم من خلال مقالنا اليوم أسهل طريقة لاسترجاع حساب سناب شات محذوف، فقد وصل عدد مستخدمي التطبيق حول العالم إلى الملايين وقد شاع انتشاره مؤخراً بالدولة العربية والبعض من مستخدمي التطبيق قد تعرضوا لاختراق الحساب الخاص بهم أو تم حذفه، مما استدعى الأمر للبحث عن طريقة من خلالها يتم استرجاعه خلال وقت قصير، ويعد التطبيق من أشهر التطبيقات الخاصة بأخذ أفضل الصور والفيديوهات ومشاركتها مع الأصدقاء كما يمكن إجراء محادثات جماعية لبناء تواصل فعال من خلال التطبيقات ومن الوقت للآخر يتم توفير أحدث وأجدد الفلترات التي تضيف لمسة جمالية على الصور والفيديوهات كما لو تكون من صناعة مصور محترف.

أسهل طريقة لاسترجاع حساب سناب شات محذوف

من أكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي التطبيق في حالة تعرض الحساب للتهكير أو السرقة أو تغيير رقم الهاتف، فيصبح من الصعب استرجاع الحساب وتفعيله مرة أخرى خاصة عند نسيان الرقم السري للحساب، ولكن فيما يلي خطوات طريقة مبسطة جداً بمجرد اتباعها يتم استرجاع الحساب على الفور:

في البداية على المستخدم الضغط على أيقونة سناب شات . ثم يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق. الضغط على أيقونة نسيت كلمة السر. تدوين البريد الإلكتروني في المكان المخصص له. سيتم إرسال كود التحقق في رسالة إلى البريد الإلكتروني. بعد ذلك قم بالضغط على إدخال البريد الإلكتروني Via Email. يتم إعادة كتابة كود التحقق مرة أخرى في المكان المخصص له بالتطبيق. سيُطلب منك إدخال كلمة سر قوية وذلك بعد الحصول على الحساب مرة أخرى بنجاح.

استرجاع حساب سناب شات محذوف بواسطة رقم الهاتف

الانتقال إلى تطبيق سناب شات والنقر على تسجيل الدخول. الضغط على نسيت كلمة السر ثم اختيار خاصية استرجاع برقم الهاتف. تسجيل ورقم الهاتف في مكانه المخصص وإعادة كتابة كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف عبر رسالة. إعادة إدخال كود التحقق في مكانه الصحيح.

تفعيل التحقق بخطوتين لحماية الحساب

التطبيق يحتوي على الكثير من الإمكانيات التي تحمي الحساب من السرقة أو الهكر، ومنها التحقق بخطوتين قبل أن يتم الدخول إلى الحساب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: