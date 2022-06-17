نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل المكالمات إلى مغلق في جميع الشبكات في المقال التالي

عمر شويل - جدة البعض من المستخدمين يرغبون في التعرف على طريقة من خلالها يتم تحويل المكالمات إلى مغلق، وهي من الخدمات التي يتم توفيرها من قبل شركات الاتصالات بالمملكة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة من خلال توفير ما يطلبه العملاء، وتلك الخدمة تهدف إلى إعطاء العميل قدر من الخصوصية في حالة رغبته في ذلك، فهو غير مضطر إلى غلق الهاتف تماماً وعدم الحصول على استخداماته الأخرى إذا كان يريد عدم استقبال مكالمات، خاصة إذا كانت تلك المكالمات غير مرغوب فيها، وتعتبر تلك الخدمة هامة لدى رجال الأعمال الراغبين في فصل الحياة العملية عن الحياة الشخصية من خلال تحويل مكالمات العمل إلى مغلق لتمضية وقت مستقطع مع العائلة، لذا من خلال مقالنا اليوم نوضح الطريقة المتبعة لتحقيق ذلك.

تحويل المكالمات إلى مغلق شبكة موبايلي

قامت شركة موبايلي على إتاحة تلك الخدمة لعملائها من خلال كود خاص بتفعيل الخدمة وكود خاص بإيقاف الخدمة واستقبال مكالمات مرة أخرى، وقد اتبعت الشركة طريقة الأكواد لتفعيل وإيقاف الخدمة حرصاً منها على توفير ووقت عملائها، كما أطلقت خدمة خاصة بعملائها تعرف باسم ( راحتي) من خلالها يستطيع العميل الحصول على العديد من الخيارات مثل حظر أرقام بعينها من دول محددة وتحديد عدد ساعات الحظر أيضا، وفيما يخص كود تفعيل الخدمة هو(567) يتم إرساله على ( 1100) وإلغاء الخدمة يتم إرسال (5678) على نفس الرقم.

تحويل المكالمات إلى مغلق شركة زين

فيما يخص عملاء شركة زين يجب اتباع ما يلي:

يمكن إدخال كود الخاص بتفعيل الخدمة وهو (#1725*21**) والاتصال به وإلغاء الخدمة واسترجاع استقبال المكونات مرة أخرى الاتصال على الكود الخاص بالإلغاء وهو (##21#)، كما أتاحت الشركة الاشتراك بخدمة تمكن العميل من التعرف على المتصلين في حال تم تفعيل خدمة تحويل المكالمات وهي خدمة ( موجود) وللاشتراك بها الاتصال على #1725*62**، وللإلغاء يتم الاتصال على (##62#).

تحويل المكالمات إلى مغلق شركة STC

من كبرى شركات الاتصالات بالمملكة ومنذ تأسيسها تحرص على راحة العميل، ويمكن تفعيل الخدمة من قبل عملائها من خلال (#4000*21*) ولإلغاء تحويل المكالمات واستقبالها مرة أخرى الاتصال على (#21#)، فقد أتبعت أيضاً طريقة الأكواد باعتبارها من أسهل الطرق للاشتراك بالخدمات الخاصة بالشركة.