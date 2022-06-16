أسهل طريقة لشحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 بالخطوات بسيطة

تعتبر عملية شحن شدات ببجي مهمة جداً وخصوصاً للأشخاص المتقدمين في هذه اللعبة، فهم يبحثون دائماً عن طريقة سهلة للشحن وذلك بسبب حاجتهم في زيادة رصيد الحساب في اللعبة لأن الرصيد يساعد اللاعب في شراء الكثير من الأسلحة والملابس والكثير من التروس بأنواعها المختلفة وغيرها من المعدات، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة سهلة لشحن شدات ببجي في الموسم الجديد.

شحن شدات ببجي موبايل

يوجد الكثير من الأشخاص المحتالين على الموقع تحت مسمى شحن شدات ببجي، ومن أسهل الطرق التي توفر الكثير عند الشحن الطريقة التالية:

القيام بشراء أوراق خاصة للعب من الصفحة الرسمية للعبة.

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة لك بها بريد إلكتروني.

وسوف تحتوي هذه الرسالة على رمز مخصص لتفعيل البطاقة الخاصة بك.

وبعد ذلك تقوم بالدخول على الصفحة الرسمية للعبة PUBG.

ثم قم بكتابة الآي دي الخاص بك.

وبعد ذلك تقوم بكتابة الرمز الذي كان يوجد بالرسالة في المربع المخصص له.

ثم قم بكتابة الرموز والحروف التي توجد أمامك على الشاشة.

ومع هذه البطاقة التي توجد معك سوف تحصل على الكثير من الهدايا والعروض.

تمويل حسابك من خلال بطاقات Google Play Store

سوف تستطيع فعل ذلك باتباع مجموعة من الخطوات التي سوف نشرحها في السطور القادمة، وهذه الخطوات هي:

قم بإضافة الرصيد على الحساب الشخصي الخاص بك في Google وذلك من خلال خرائط Google Play.

وبعد ذلك قم بالتسجيل في اللعبة.

ثم ابدأ بتسجيل الدخول على لعبة PABG باستخدام الحساب الخاص بك.

من الممكن أن تستفيد من خلال تنزيل الكثير من أشكال PABG Mobile وبعد ذلك تكمل المغامرة الرائعة، وتستطيع معرفة إذا كنت على قيد الحياة أم مت وذلك حتى أن تنهي اللعبة.

شحن شدات ببجي من موقع MidasBuy

موقع آمن يمكن من خلاله شحن الشدات بأقل سعر، وطريقة الشحن كالآتي: