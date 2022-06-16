نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو ميتافيرس metaverse ، وماذا يمكننا أن نفعل هناك؟ عالم جديد من الخيال يغزو التكنولوجيا ويحولها إلي حياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو الواقع الافتراضي ميتافيرس metaverse من المحتمل أنك سمعت مؤخرًا كيف ستدخل ميتافيرس metaverse في حقبة جديدة من الاتصال الرقمي وتجارب الواقع الافتراضي (VR) والتجارة الإلكترونية. تراهن الشركات التقنية على ذلك بشكل كبير في الوقت الحالي ، فقد عكست عملية استحواذ Microsoft الضخمة على شركة Activision Blizzard العملاقة لتطوير الألعاب ، والتي تبلغ 68.7 مليار دولار أمريكي ، رغبة الشركة في تعزيز مكانتها في مجال الترفيه التفاعلي.

قبل ذلك ، أعادت الشركة الأم لشركة Facebook تسمية نفسها باسم Meta – وهي ركيزة أساسية لطموحات مؤسس Mark Zuckerberg الكبرى لإعادة تصور منصة الوسائط الاجتماعية على أنها “شركة metaverse ، تبني مستقبل الاتصال الاجتماعي”.

لكن الشركات الأخرى غير التقنية تحاول الدخول إلى هذا العالم الافتراضي أيضًا ، بدءًا من قيام Nike بتقديم علامات تجارية جديدة لبيع Air Jordans الافتراضية و Walmart تستعد لتقديم سلع افتراضية في المتاجر عبر الإنترنت باستخدام عملتها المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) .

إذن ما هو metaverse بالضبط ولماذا يتم الترويج له باعتباره ابتكارًا يغير قواعد اللعبة؟ هذا ما سنحاوله تقديمه في مقالنا عن ما هو ميتافيرس metaverse و محاكاة الواقع الافتراضي

ما هو ميتافيرس metaverse

metaverse هو “شبكة متكاملة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد.” يتم الوصول إلى هذه العوالم من خلال سماعة رأس للاتصال بالواقع الافتراضي – يتنقل المستخدمون في metaverse باستخدام حركات العين أو أجهزة التحكم في التغذية الراجعة أو الأوامر الصوتية. تغمر سماعة الرأس المستخدم ، وتحفز ما يعرف بالوجود ، والذي يتم إنشاؤه عن طريق توليد الإحساس المادي بالتواجد هناك بالفعل.

لمعرفة ما هو metaverse أثناء العمل ، يمكننا إلقاء نظرة على ألعاب الواقع الافتراضي الشائعة متعددة اللاعبين مثل Rec Room أو Horizon Worlds ، حيث يستخدم المشاركون الصور الرمزية للتفاعل مع بعضهم البعض والتلاعب ببيئتهم.

لكن التطبيقات الأوسع بخلاف الألعاب مذهلة. يقوم الموسيقيون وشركات الترفيه بتجربة استضافة الحفلات الموسيقية في منطقة ميتافيرس. تحذو صناعة الرياضة حذوها ، حيث تبني أفضل الامتيازات مثل مانشستر سيتي ملاعبًا افتراضية حتى يتمكن المشجعون من مشاهدة الألعاب ، ومن المفترض شراء سلع افتراضية.

ربما تكون الفرص الأبعد للوصول إلى metaverse هي التعلم عبر الإنترنت والخدمات الحكومية.

هذا هو المفهوم الشائع للميتافيرس: عالم قائم على الواقع الافتراضي مستقل عن عالمنا المادي حيث يمكن للناس الاختلاط الاجتماعي والمشاركة في مجموعة متنوعة غير محدودة على ما يبدو من التجارب الافتراضية ، وكلها مدعومة باقتصادها الرقمي الخاص.

عالم ميتافيرس metaverse هو أكثر من مجرد واقع افتراضي

هناك تحديات يجب التغلب عليها قبل أن تتمكن metaverse من تحقيق تبني عالمي واسع النطاق. وأحد التحديات الرئيسية هو الجزء “الافتراضي” من هذا الكون.

بينما يعتبر الواقع الافتراضي مكونًا رئيسيًا في وصفة metaverse ، فإن الدخول إلى metaverse لا أن يقتصر على امتلاك سماعة رأس VR. بمعنى ما ، يمكن لأي شخص لديه جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي الاستفادة من تجربة metaverse ، مثل العالم الرقمي لـ Second Life. يعد تقديم إمكانية وصول واسعة أمرًا أساسيًا لجعل العمل metaverse قائمًا على المعركة الشاقة المستمرة للواقع الافتراضي لكسب قوة جذب مع المستهلكين وتحقيق النجاح المتوقع مع اكبر الشركات. وهذه هي نظارة الواقع الافتراضي

شهد سوق VR ابتكارات ملحوظة في فترة زمنية قصيرة. حيث كان من قبل بضع سنوات ، كان على الأشخاص المهتمين بالواقع الافتراضي المنزلي الاختيار بين أنظمة حاسوبية باهظة الثمن تربط المستخدم أو سماعات رأس تعتمد على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة ولكنها محدودة للغاية.

لقد شهدنا الآن وصول سماعات رأس لاسلكية محمولة عالية الجودة وبأسعار معقولة مثل Meta’s Quest line ، والتي سرعان ما أصبحت رائدة السوق في مجال VR المنزلي. ، والجهاز يكلف أقل من معظم أجهزة ألعاب الفيديو. فلماذا قلة من الناس يستخدمون الواقع الافتراضي؟ سوف ينتشر بشده

من ناحية أخرى ، شهدت المبيعات العالمية لسماعات الرأس VR نموًا ، حيث كان عام 2021 عامًا بارزًا لمصنعي سماعات الرأس و شراء نظارات الواقع الافتراضي ، الذين حققوا أفضل مبيعاتهم منذ موجة إطلاق أجهزة الواقع الافتراضي ذات العلامات التجارية الكبيرة في عام 2016. لكنهم ما زالوا يبيعون حوالي 11 مليون جهاز فقط في جميع أنحاء العالم.

تحديات العالم الافتراضي وهي الحركة الافتراضية ، وعدم الراحة الجسدية

الحركة الافتراضية ، وعدم الراحة الجسدية هناك عدد لا يحصى من العوامل ، التي تقلل من فرص التسويق ، والتي تفسر سبب عدم انتشار الواقع الافتراضي بشكل أكبر. حيث و من الممكن أن يكون استخدام الواقع الافتراضي غير جذاب بطبيعته لعدد كبير من الأشخاص ، خاصة للاستخدام المتكرر.

على الرغم من التطورات المثيرة للإعجاب في تكنولوجيا الشاشة ، لا يزال مطورو الواقع الافتراضي يحاولون معالجة “الحكة الإلكترونية” – شعور بالغثيان يشبه دوار الحركة – تثير أجهزتهم العديد من المستخدمين.

لقد وجدت الدراسات أن عدم الراحة الجسدية في الرقبة قد يمثل حاجزًا آخر ، والذي قد يظل مشكلة طالما أن الواقع الافتراضي يتطلب استخدام سماعات رأس كبيرة. هناك أيضًا بحث يشير إلى أن النساء يعانين من مستويات أعلى من عدم الراحة لأن السماعة مناسبة للرجال.

بالإضافة إلى التحديات المادية لاستخدام الواقع الافتراضي ، تكمن الطبيعة المنعزلة له: “بمجرد ارتداء سماعة الرأس ، تنفصل عن العالم من حولك” ، كما كتبت رامونا برينجل ، أستاذة وباحثة في التكنولوجيا الرقمية.

بالتأكيد ، ينجذب البعض إلى الواقع الافتراضي لتجربة الهروب المتزايد أو التفاعل مع الآخرين افتراضيًا. لكن هذا الانفصال عن العالم المادي ، والشعور المضطرب بالانفصال عن الناس ، قد يكون عقبة كبيرة في حمل الناس على ارتداء سماعة رأس لساعات طويله في كل مرة.

احد تعليقات كبار التكنولوجيا عن موقع الواقع الافتراضي

لن يكون metaverse الذي يركز على الواقع المعزز عالمًا رقميًا جديدًا تمامًا – بل سيتقاطع مع عالمنا الحقيقي. يقول عالم الكمبيوتر والكاتب التكنولوجي لويس روزنبرغ ، إن هذه النسخة من metaverse هي التي يمكن أن تمتلك بالفعل القدرة على تغيير الطريقة التي نعيش بها:

“أعتقد أن الرؤية التي تصورها العديد من شركات Metaverse لعالم مليء بالرسوم الرمزية الكارتونية هي رؤية مضللة. نعم ، ستصبح العوالم الافتراضية للتواصل الاجتماعي شائعة جدًا ، لكنها لن تكون الوسيلة التي من خلالها تحوّل الوسائط الغامرة المجتمع. إن Metaverse الحقيقي – الذي يصبح المنصة المركزية لحياتنا – سيكون عالماً معززاً. إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح ، فسيكون سحريًا ، وسيكون في كل مكان “.