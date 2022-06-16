موقع استبدال الكود فري فاير من مركز قارينا الرسمي للحصول علي الهدايا المميزة والكثير من المكافئات

موقع استبدال الكود فري فاير الرسمي قارينا موقع تبادل أكواد Free Fire هو موقع في اللعبة للحصول على أسلحة وجلود نادرة، حيث يحتاج العديد من اللاعبين إلى أسلحة وجلود قوية للوصول إلى مراحل قوية في لعبة Free Fire، ويتم استخدام هذه الأكواد لاكتساب القوة على الخصوم والفوز بها، تظهر جلود رائعة لأن الكثير من اللاعبين يهتمون عادة عندما تظهر الشخصيات فإنهم يشترون ملابس مزيفة بعملة مزيفة تسمى جواهر يمكنك شراؤها في متاجر خاصة في ألعاب إطلاق النار.

موقع استبدال الكود فري فاير

لعبة free fire حصدت أكثر من 1 مليار عملية تنزيل على متجر Google Play في جميع أنحاء العالم حيث أصبحت شائعة لدى العرب في عام 2017، حيث تم تنزيلها كثيرًا في الدول العربية وأصبح الكثير من الشباب مدمنين على هذه اللعبة لأنها تحتوي على عالم مفتوح واسع به الكثير والكثير، لذلك يسارع الكثيرون للحصول على بطاقات Fire محدثة كل شهرين للحصول على جلود ورقصات نادرة في لعبة فري فاير وهو أمر رائع مرجع لمحبي ألعاب battle royale بما في ذلك الكبار مثل الشباب.

موقع استبدال اكواد فري فاير 2022

يمكنك الحصول على مظهر Free Fire وذلك باتباع الخطوات التالية:

اولا انتقل إلى موقعنا الرسمي لاسترداد الاكواد وهو قارينا فري فاير.

ثم سجل حسابك أو بحسابك على Twitter أو Facebook.

سيظهر لك مربع فارغ لملء رمز الاستبدال الذي يحتوي على 12 “حرفًا ورقمًا”.

الخطوة الأخيرة هي زيارة رسالة حساب Free Fire لتلقي الجوائز والجلود النادرة والاستمتاع بها.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

استبدال الكود القديم للعبة الشهيرة هو من خلال التقديم على الموقع الرسمي garena شحن الجواهر أو تبادل أكواد اللعبة حيث يمكن للاعبين التواصل مع خدمة عملاء Garena أو الذهاب إلى فرعهم في بلدك لأن Karina لديها الكثير من خدمة العملاء لخوادم الشرق الأوسط أو الخوادم الأجنبية.

احدث اكواد فرى فاير

موقع غارينا لديها الكثير من اكواد فري فاير المقدمة للاعبين وهذه بعض من تلك الكودات النادرة وهم: