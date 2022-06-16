نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف Apple iPhone 14 pro max المتوقع في مختلف الأسواق وتاريخ إصدار ايفون 14 برو ماكس 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر هاتف Apple iPhone 14 pro max المتوقع ، يقال إن شركة Apple تستعد لأربعة أجهزة لعام 2022 وعلى الأرجح تتخلى عن تشكيلة Apple iPhone mini للأبد، إليك نقدم المعلومات المسربة حول هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد .
سعر هاتف Apple iPhone 14 pro max المتوقع
تشير الشائعات الأخيرة إلى أن أسعار إصدارات iPhone 14 Pro و Pro Max أعلى من سابقاتها. يرجع الارتفاع المتوقع في الأسعار إلى مجموعة متنوعة من العوامل ، وهي المكونات الأكثر تكلفة والشاشة على وجه الخصوص ، بالإضافة إلى تضخم الأسعار الإجمالي عبر سلسلة التوريد ،يقال إن شركة آبل لا تزال تفكر في رفع الأسعار ، خاصة في كل مكان خارج الولايات المتحدة ، من المهم أن نقول إن iPhone 14 Pro Max على وجه التحديد يمكن أن يحصل على ارتفاع أكبر في الأسعار إذا حدث إصلاح شامل للكاميرا. بالنسبة لبقية الطرز ، لا نتوقع ارتفاعًا هائلاً في الأسعار ، ومرة أخرى ، إذا رأينا مثل هذا الارتفاع في الأسعار ، فمن المحتمل أن يصيب طرازات Pro أكثر من غيرها.
تاريخ إصدار Apple iPhone 14 pro max
من المرجح أن تكشف Apple عن سلسلة iPhone 14 في 13 سبتمبر 2022 ، كما تدعي الشائعات الأخيرة من iDropNews ، وعلى الأرجح ستطلقها في السوق في 23 سبتمبر 2022.
هذا بسبب الأطر الزمنية المعتادة التي تفضلها الشركة على أساس سنوي وتلتزم بها: تميل Apple إلى الإعلان عن هواتفها الجديدة في أول أو ثاني يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر ، ثم إطلاقها بعد ذلك بعشرة أيام تقريبًا ، دائمًا في يوم الجمعة.
عادةً ما يبدأ الإطلاق الرئيسي لجهاز iPhone في Apple Park HQ في كوبرتينو في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (6 مساءً بتوقيت جرينتش) ، وقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook رسميًا عن هواتف iPhone الجديدة جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين الآخرين المشاركين على خشبة المسرح. في السابق ، تم إلقاء الكلمة الرئيسية أمام جمهور مباشر ، ولكن نظرًا لتفشي جائحة COVID-19 ، نتوقع أن يكون إطلاق iPhone 14 أمرًا افتراضيًا فقط.
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