انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات شاومي 12 Pro .. شاومي تحقق المستحيل بهاتفها الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

سعر و مواصفات هاتف شاومي 12 Pro

وفي داخل الهاتف الذكي، ينبض معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن Xiaomi 12 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12 Pro، ببطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، عبر منفذ USB -C، وبقدرة 50 وات لاسلكيا.

وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي الجديد من خلال كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر Sony IMX707 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسات فائقة الاتساع تبلغ 115 درجة وكاميرا مقربة 2x، وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وتدعي شاومي أن الكاميرا الرئيسية لديها قدرات تصويرية محسنة بنسبة 120% مقارنة بإصدارات سلسلة Mi 11، والتي جاءت مع مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، ويعد طراز Xiaomi 12 Pro هو أول هاتف يستخدم مستشعر IMX707 الجديد من سوني.

ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف Xiaomi 12 Pro، مقابل سعر حوالى 999 دولارًا (أى ما يعادل حوالي 15 ألفًا و 700 جنيه).