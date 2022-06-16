نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Mate 50 pro مواصفاته الرائعة والسعر المتوفر في الأسواق في المقال التالي

أعلنت شركة هواوي المنتجة للهواتف قيامها بإطلاق سلسلة mate 50 في الأسواق والتي تحتوي على أكثر من هاتف والمميز بأن لكل هاتف العديد من المميزات الذي تجعله الخيار الأمثل للفئات التي تفضل استخدام أجهزة هواوي، ففيما يلي نقدم لكم متابعينا مواصفات هاتف Huawei Mate 50 pro وسعره في السعودية ومحتوى العلبة. مواصفات جهاز Huawei Mate 50 pro وزن الجهاز ١٩٥ جرام.

أبعاد من حيث طول وعرض وسمك ١٥٨.٨×٧٢.٨×٨.٥ جرام.

الجهاز مصنع من الزجاج في الواجهة والخلفية والإطار من الألومنيوم.

يدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم ويدعم الجيل الرابع من شبكات الاتصال فقط.

الشاشة من أولد دقة٢٧٠٠× ١٢٢٨بكسل.

حجم الشاشة ٦.٦ من حجم ووزن الجهاز.

معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز.

الجهاز مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 حيث يمكن العمل تحت الماء لمدة نصف ساعة لعمق متر ونصف تحت الماء.

معالج سناب دراغون ٨ النواة.

نظام التشغيل أند رويد ١٠.

الكاميرا الخلفية رباعية تدعم دقات مختلفة بالإضافة إلى وجود فلاش وأيضا تقنية أوتو فوكس.

الكاميرا الأمامية السيلفي تصل دقتها إلى ١٣ ميجا بيكسل بفتحة عدسة ٢.٤ f ولكن لا تدعم ميزة وجود فلاش.

إصدارات متنوعة من حيث الذاكرة الصلبة حيث يوجد ١٢٨/٢٥٦/٥١٢ جيجا بايت في حين أن الذاكرة العشوائية يوجد ٨/١٢ جيجا بايت رام.

البطارية من نوع ليثيوم بو غير قابلة للإزالة تصل سعتها إلى ٤٣٦٠ ملي أمبير في حين أنها تدعم أيضا الشحن السريع واللاسلكي بقوة ٦٦ واط و٤٠ واط على التوالي.

يتوفر له أكثر من لون لمناسبة أغلب الأذواق حيث يوجد من اللون الأسود / الأبيض/الوردي/الذهبي / الأزرق. محتويات علبة Huawei Mate 50 pro الجهاز وتم تركيب سكرين لحماية الشاشة.

جراب شفاف من السيليكون لحماية ظهر الجهاز .

كابل من نوع type _c .

دبوس معدني افتح مكان شرائح الاتصال.

الضمان.

كتيب تعليمات وإرشادات. سعر جهاز Huawei Mate 50 pro سعره في أسواق جمهورية مصر العربية ١٤٥٠٠ جنيه مصري.

يبلغ سعره بالدولار الأمريكي ٩٣٠ دولار .

بينما يبلغ السعر في المملكة العربية السعودية ٣٥٠٠ ريال سعودي.

سعره في المغرب ٨٢٠٠ درهم مغربي. عمر شويل - جدة Huawei Mate 50 pro مواصفاته الرائعة والسعر المتوفر في الأسواق - ثقفني

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