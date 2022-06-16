نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال 2022-2023 على نايل سات قائمة كاملة بترددات قنوات الكرتون للأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تردد قنوات الأطفال 2022-2023 نايل سات، فتزداد عمليات البحث عن ترددات قنوات الأطفال على النايل سات مع بدء الدخول في العطلة الصيفية بعد أداء الامتحانات النهائية لأخر العام ، وتزامناً مع ذلك نستعرض عليكم قائمة كاملة عن تردد قنوات الأطفال 2022-2023 العربية والأجنبية التي تعرض الكثير من أفلام الكرتون والبرامج المفيدة للأطفال.

تردد قنوات الأطفال 2022-2023

تردد قنوات الأطفال 2022 ، تسعى تلك القنوات إلى تقديم مجموعة متنوعة ومختلفة من البرامج الخاصة بالأطفال، والتي تتناسب مع جميع الأعمار حيث تكون تلك البرامج لها دور كبير في تنمية الذكاء الوجداني للطفل وتعليمه مهارة جديدة. بما في ذلك تقوم تلك القنوات بتسلية الأطفال أثناء العطلة الصيفية.

كما أن قنوات الأطفال والكرتون الجديدة تعمل على تقديم كافة السُبل التي تجعل الطفل ينجذب لها كما تساهم في توجيه طاقة الأطفال نحو التعلم والابتكار من أجل تنمية قدرات الطفل في مفترق عمرة، وتعد تلك القنوات من القنوات المتميزة جداً والتي أحبها الأطفال منذ انطلاقها.

تردد قنوات الأطفال على نايل سات

نستعرض عليكم الآن باقة متنوعة من ترددات قنوات الأطفال 2022-2023 على نايل سات، التي يُمكنكم استقبال ترددها بكل سهولة عبر الجهاز الخاص بكم وضبطه وجعل أطفالكم يستمتعون بما تقدمه هذه القنوات.

تردد قناة مدرستنا

تردد: 12303

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة هدهد

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طه

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كوجي