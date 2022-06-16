يرغب معظم الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت عن معرفة طريقة تغيير باسوورد الواي فاي حتى يتم السيطرة تمامًا على أسلوب الذي يتبعه الكثير من الأشخاص، كما تحذر دار الإفتاء من أخذ شبكات الإنترنت لأنه يعتبر اعتداء على إمتلاكات الناس، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم بشرح بعض الخطوات البسيطة للقيام بتنفيذها داخل المنزل في أسرع وقت ممكن دون الذهاب إلى شركة الاتصالات.

طريقة تغيير باسوورد الواي فاي

أصبح تغيير كلمة سر الراوتر المنزلي فكرة رائعة خاصةً إذا كنت تعاني من نفاذ الباقة قبل الميعاد المحدد لها، لذلك سوف نقدم خطوات سهلة وسريعة كالتالي:

تغيير باسوورد الإنترنت عن طريق الموبايل

أولًا يتم التأكد من اتصال هاتفك المحمول بالشبكة التي تريد تغيير الباسوورد الخاص بها، لا يتم تغيير باسوورد الإنترنت إذا لم يتم معرفة كلمة السر القديمة الخاصة بالراوتر.

بعد التأكد من الاتصال بالشبكة يتم الدخول إلى متصفح المحمول الذي يتم استخدامه يتم إضافة هذا الرقم 192.168.1.1 مع الحرص الشديد على الترتيب.

بعد ذلك يتم إدخال الاسم الافتراضي الخاص بالراوتر admin يتم الانتقال إلى قائمة Basic على الشمال.

ثم يتم الضغط على كلمة WLan المخصصة لإعدادات الراوتر يتم البحث عن الخانة التي بجوار كلمة Wpa Pre- Shared Key.

ثم يتم كتابة كلمة السر الجديدة مع وضع بعض الحروف الصغيرة والأرقام حتى يصعب اختراقها.

تغيير باسوورد الإنترنت عن طريق الكمبيوتر

في البداية يلزم اتصال الكمبيوتر بالراوتر ويتم كتابة هذا الرقم 192.168.1.1.

ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم admin ويتم التأكد من كتابة الحروف small.

ثم من خلال إعداد Wireless يتم اختيار كلمة Wireless Settings يتم كتابة اسم الشبكة في خانة Wireless Network ،Name.

بعد ذلك يتم اختيار كلمة Enable Wireless ،Router Enable ثم نقوم باختيار كلمة Radio SSID Broadcast بعد ذلك يتم اختيار كلمة Save.

ثم نقوم باختيار كلمة Wireless Security من خلال قائمة Wpa/Wpa2 نقوم باختيار كلمة Personal بعد ذلك يتم اختيار Wpa2-psk، ثم نقوم باختيار Version يتم الدخول بعد ذلك على قائمة Encryption.

ويتم اختيار كلمة AES، يتم كتابة كلمة السر الجديدة والضغط على حفظ ويفضل أن تكون كلمة السر عبارة عن حروف ورموز حتى يصعب أخذها بسهولة.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح طريقة تغيير باسوورد الواي فاي بخطوات سهلة وسريعة يسهل على الكثير منا القيام بها داخل المنزل، دون الاتصال بخدمة العملاء وفي أسرع وقت ممكن بواسطة الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.