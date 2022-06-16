“أميز الألعاب الالكترونية” تعرف على طريقة شحن شدات ببجي PUBG بالطريقة الرسمية

شحن شدات ببجي من الأمور المهمة التي يهتم بها محبي لعبة ببجي؛ حيث أنها من أفضل الألعاب الإلكترونية وتعتبر الشدات هي العملة الافتراضية التي يتم التعامل بها داخل اللعبة، وذلك لأنه من خلال شحن هذه الشدات يمكنك شراء كل ما يلزمك من معدات وأسلحة حديثة وذخائر وملابس شخصية أيضا، لذلك يبحث الكثير عن طريقة آمنة لشحن هذه الشدات للوصول إلى المستويات الأعلى في اللعبة، حيث أن يوجد مواقع كثيرة وهمية يمكنها سرقة الحساب الخاص بك في اللعبة وسرقة بياناتك الخاصة أيضًا، والآن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وآمنة لشحن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي

يوجد الكثير من الطرق لشحن شدات ببجي موبايل، ولكن الطريقة الأكثر أمانا لشحن الشدات هي الطريقة التي يتم الشحن من خلال الاي دي، حيث يتم في هذه الطريقة الشحن من خلال الرقم الخاص باللاعب داخل لعبة ببجي، والآن نعرض لكم الخطوات اللازمة لشحن شدات ببجي موبايل من خلال الاي دي، وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي موبايل.

الضغط على الأيقونة الخاصة بشحن شدات ببجي.

ثم تختار عدد الشدات التي ترغب شحنها، وذلك عن طريق كتابة الاي دي الخاص بك في اللعبة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة للاعب.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات بطريقة صحيحة تكون قد أتممت شحن شدات ببجي موبايل.

ما هي شدات ببجي

هي عبارة عن عملة افتراضية يتم من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعب في هذه اللعبة من أسلحة حديثة وملابس شخصية للاعب داخل اللعبة، وهذه الشدات تؤهل اللاعب في اللعبة للاحترافية بكل سهولة دون الانتظار وقت طويل، وذلك للحصول على الكثير من المميزات التي تمنحها لك هذه الشدات.

مميزات شحن الشدات

تحتوي شحن الشدات على الكثير من المميزات التي يمتلكها اللاعب من خلال شحن هذه الشدات، وهي كالآتي: