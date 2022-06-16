محبيها كتير تعرف علي طريقة تحميل لعبة بيس 2022 الاصدار الجديد

تعد لعبة بيس واحدة من الألعاب الإلكترونية الصادرة من شركة كونامي وهي شركة يابانية، تقوم بتصنيع الألعاب الإلكترونية، حيث اشتهرت لعبة بيس وهي من العاب كرة القدم الذي يفضلها الكثير، حيث تتيح لك اللعبة تكوين الفريق باختيار اللاعبين المفضلين لديك، حيث تجد الكثير من عشاق الألعاب الإلكترونية يبحثون عن لعبة بيس الاصدار الجديد منها، وذلك بعد تم الإعلان خلال الساعات الأخيرة عن توافر لعبة بيس لهواتف الاندرويد، بعد أن كان الاصدار القديم منها لأجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن وغيرها من هذه الأجهزة.

طريقة تحميل لعبة بيس 2022 الاصدار الجديد

بعد أن الإعلان عن نزول اللعبة في المتاجر الخاصة بالتطبيقات والألعاب بحث الكثير حول الطريقة الصحيحة والرسمية لتحميل اللعبة على هواتفهم خاصة الاندرويد، حيث تعد خطوات تحميل اللعبة بسيطة جدا فقط بحب السير على مجموعة من الخطوات وهي:

قم بعمل اتصال الاندرويد بالانترنت سواي الهوائى أو البيانات الخاصة بهاتفك.

قم بالذهاب إلى متجر التطبيقات الموجود في جهازك المحمول.

اكتب في مؤشر البحث الموجود أعلى الشاشة والتي يكون عبارة عن عدسة مكبرة اسم لعبة بيس 2022.

اختر اللعبة من بين مؤشرات البحث التي ظهرت.

اضغط على اللعبة لكي يبدأ التحميل.

بعد انتهاء التحميل سوف يتم عمل تثبيت للعبة.

افتح اللعبة وقم بعمل حسابك الخاص عليها عن طريق تسجيل الايميل والبيانات الخاصة بك المطلوبة.

قم بمشاركة اللعبة مع اصدقائك.

كيفية لعب لعبة بيس فوتبول 2022 الجديدة

بعد أن تقوم بتحميل اللعبة من نتحرر الألعاب قم بتسجيل حسابك الخاص بك، حيث يحب أن تقوم بتحديد اسم الفريق الذي تشارك به في اللعبة، بالتعليق السعودي باللعبة افضل من التعليق العربي أو المصري، حيث يتم التسجيل واختيار أسماء اللاعبين الذين ترغب في مشاركتهم لك داخل المباراة،