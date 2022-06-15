طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول pes 22 تعليق العربي

إذا كنت من عشاق كرة القدم فبكل تأكد تعرف لعبة efootball pes 22 التي تحاكي الرياضة الأكثر جماهيرية في العالم التي أطلقتها شركة كونامي الشهيرة المتخصصة في ألعاب الفيديو جيم وكان الظهور الأول للعبة في عام 1998 كأول لعبة كرة قدم في منصة الألعاب بلاي ستيشن لتسطيه اللعبة تحقيق نجاحا كبيريا ومبيعات عالية في ذلك الوقت مما فتح الطريق أمام كوناني إلي إصدار العديد من النسخة في الأعوام اللاحقة وقامت الشرمة في عام 2014 بإصدار نسخة خاصة بالهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد ثم تلاها بعد ذلك نسخة خاصة بهواتف أيفون زنستعرض الأن مزيد من المعلومات عن اللعبة وطريقة تنزيل إي فوتبول بيس 2022 علي الاندرويد وايفون.

طريقة تنزيل Efootball pes 22

أولا فحص المساحة الخالية في الموبيل خيث يجب توفر مساحة لا تقل عن 3جيجا بايت لتنزيل اللعبة.

ثم فتح متجر التطبيقات أبل بلاي الخاص بهواتف أيفون أو متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

من صندوق البحث الموجود أعلي الصفحة وكتابة efootball pes 22 والضغط علي أيقونة بحث.

ثم تضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة في نتائج البحث.

بعد تحميل اللعبة علي جهازك تقوم بفتح اللعبة والانتظار قليلا حتي تثبيت باقي الملفات.

ثم تقوم بفتح اللعبة وتعبئة البيانات المطلوبة مثل الإسم والبريد الإلكتروني وباقي الخانات.

تستطيع الأن بداية اللعبة وأختيار طريقة اللعب المناسبة لك.

المواصفات المطلوبة وطريقة لعب إي فوتبول بيس 2022

تحتاج اللعبة إلي مواصفت متوسطة للتشغيل فيجب توفر مساحة لتخزين اللعبة لا تقل عن 2جيجا بايت إلي جاتم معالج رسومات رباعي النواة أو أعلي بسبب جرافيك اللعبة المميز وذاكرة عشوائية الرامات لا تقل عن 3جيجا بايت حتي لا يحدث لاج أو بطئ أثناء اللعب. ويمكك لعب بيس 22 بأكثر من طريقة فيمكنك اللعب في وضع الأون لاين مع أصدقائك أو الدخول في منافسات مع لاعبين أخرين من جميع أنحاء العالم أو أختيار دوري معين وتقوم بأختيار فريقك المفضل وتبداء المنافسة علي درع الدوري من أجل الصعود للبطولات الأخري وأهمها بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.