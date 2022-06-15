نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة للحصول علي اي فوتبول eFootball PES 2022 مع مميزات اخر تحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس حول العالم عن ميزة لعبة اي فوتبول eFootball PES 2022 الشهيرة، وهذه النسخة الجديدة بها العديد من الإضافات المختلفة، وهي: القدرة على تحميل اللعبة، مع مساحة خالية كافية إذا كان هاتفك يحتوي على أكثر من 2 جيجابايت من الذاكرة، فاتبع الخطوات التالية

ماهي لعبة: اي فوتبول PES 2022

هي واحدة من أشهر الألعاب التي حازت على إعجاب العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار، تم إطلاقها لأول مرة في عام 1998 من قبل شركة Konami اليابانية باعتبارها PlayStation اللعبة، ونمت اللعبة من هناك تطور منذ ذلك الحين كل عام ويزداد الطلب عليها حتى تصل إلى الإصدار 22، ومن نقاط قوتها أنها تحتوي على العديد من منصات ألعاب الفيديو.

حجم ملف eFootball PES 2022

يبلغ حجم ملف eFootball PES 2022 APK 2.53 جيجابايت، لكنك ستحتاج إلى تنزيل بيانات إضافية. لهذا السبب يجب أن يحتوي هاتفك الذكي على مساحة خالية تبلغ 5 جيجابايت على الأقل من الذاكرة للاستمتاع بتجربة لعب جيدة في هذه اللعبة.

مميزات لعبة اي فوتبول

حيث يبحث الكثير من الناس حول العالم عن ميزة في لعبة eFootball PES 2022 الشهيرة، وهذه النسخة الجديدة لها العديد من الإضافات المميزة وهي:

يمكن تغيير الألوان وقمصان اللاعبين وتحديثها في أوقات أخرى.

وظيفة التعليق الصوتي بـ 13 لغة مختلفة.

كل اللاعبين الذين يصلون إلى أعلى مستوى في غضون أسبوع، تمنحهم اللعبة المزيد من النقاط.

يمكن للاعبين اختيار الدوري الذي يريدونه، مثل فرنسا وإسبانيا وروسيا والولايات المتحدة، إلخ.

يمكن للعديد من لاعبي أساطير كرة القدم مثل مارادونا وبيكه في اللعب أيضًا.

هناك العديد من أفضل الأندية في الدوري الأوروبي.

طريقة أضافه التعليق العربي

طريقة الحصول علي اي فوتبول

يجب أن يكون لديك شبكة Wi-Fi قوية لتنزيل اللعبة، ومساحة كافية في ذاكرة هاتفك تبلغ 2 جيجا بايت أو أكثر، واتبع الخطوات التالية: