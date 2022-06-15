نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة بيس 2022 للكمبيوتر تعليق عربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة بيس 22 ، تجذب المسابقات الرياضية لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب اهتمام المستخدمين لسنوات عديدة. تثير لعبة كرة القدم PES في عالم افتراضي شعورًا مشابهًا لمشاهدة اللعبة على التلفزيون أو حتى البث المباشر. لا يصدق الأدرينالين والكثير من المرح. هل ترغب في قضاء الوقت مع المشاهير والمعجبين والاستمتاع بجو ملعب كرة القدم داخل أربعة جدران؟ احصل على PES 2022 للكمبيوتر الشخصي ، وقم بتنزيلها مجانًا ، واستمتع بشغفك.

تطوير لعبة بيس تعليق عربي

بفضل جهود المطورين المحترفين الذين يحاولون تكوين كل سطر من هذا الرمز! سيكون لكل متعصب لكرة القدم القدرة على لعب أحدث إصدار من PES 22 Arabic Review ، وهي لعبة محاكاة كرة قدم ممتازة. يضمن هذا الإنتاج إخفاء PES 2022 وراء البرمجة المعقدة. من ناحية أخرى ، فإن الشيء العظيم هو أنه لا داعي للقلق بشأن العناصر التي يصعب فهمها. هذا لأن فريقنا حاول إنشاء تطبيق لحفظ كل زر صنعه اللاعب. حتى تتمكن من تثبيت Pro Evolution Soccer 2022 مباشرة وبسهولة!

متطلبات لعبة بيس 22 على الكمبيوتر

الحد الأدنى من متطلبات النظام لتشغيل لعبة PES 22 الكاملة على الكمبيوتر الشخصي مجانًا (Pro Evolution Soccer):

نظام التشغيل: Windows 10، 8.1، 8، 7 – 64 بت

المعالج: Intel Core i5-3450 (3.10 GHz / AMD FX 4100 (3.60 GHz)

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام

الرسومات: NVIDIA GTX 650 / AMD Radeon HD 7750

DirectX: الإصدار 11

التخزين: 30 جيجا مساحة خالية

النظام الموصى به لتشغيل اللعبة الكاملة PES 19 للكمبيوتر الشخصي مجانًا:

نظام التشغيل: Windows 10، 8.1، 8، 7 – 64 بت

المعالج: Intel Core i7-3770 (3.40 GHz / AMD FX 4170 (4.20 GHz)

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام

الرسومات: NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7950

DirectX: الإصدار 11

التخزين: 30 جيجا مساحة خالية

الدوريات الأصلية – تمت إضافة روابط التراخيص بشكل كبير إلى PES 22

لحظات السحر – تم نقل شخصيات اللاعب إلى المستوى التالي مع 11 سمة مهارة جديدة. سجل مع حركات التصوير والرسوم المتحركة المحسّنة ، ولاحظ تأثير التعب الملحوظ على قدرتك على التحمل

NEW MYCLUB – تم إعادة تصميم كل عنصر ، من طريقة توقيعك مع لاعبيك .

PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER اليوم نحن شبكة تطبيقات عربية وقد أظهرنا لك ملف التفصيل لهذه اللعبة والذي يمكنك تنزيله مجانًا من هنا! تتميز اللعبة بتصميم رائع ، وتكوين فريق حقيقي ، وحضور نجم مشهور ، ورسومات مذهلة ، ووحدة تحكم تعمل باللمس رائعة مع عناصر تحكم (زر) كلاسيكية ، وصوت رائع ، وتصميم منقطع النظير … كل ما لا يمكنك فعله. تلخص الميزات هذه اللعبة الرائعة! إذا كان لديك جهاز Android ، فانتقل مباشرةً لتنزيل لعبة 2022 PSS

تفاصيل إضافية لطريقة التنزيل

اللعبة متصلة بالإنترنت وتتطلب اتصالاً بالإنترنت لتشغيلها.

سيتم تفعيل المراسل من خلال الإعدادات.

حجم ملف المراسل حوالي 200 ميغا بايت.

كما ذكرنا ، اللعبة في مرحلة تجريبية وقد تواجه مشكلات. 【بانتظار الإصدار الرسمي من جوجل بلاي …】

تعليمات لتثبيت اللعبة وتشغيلها:

قم أولاً بتنزيل وتثبيت ملفات التثبيت.

قم بتنزيل ملف البيانات وفك ضغطه. انسخ مجلد jp.konami.2022cbt إلى ذاكرة Android / Obb.

ابدأ اللعب بعدها.