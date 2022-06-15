كيفية تثبيت Grand Theft Auto V (GTAV) كاملة إصدار 2022 ومتطلبات تفعيل gta 5

كيفية تثبيت Grand Theft Auto V (GTAV) كاملة ، سوف نقدم من خلال هذع المقالة كل ماتحتاجونة من معلومات حول كيفية تحميل لعبة grand theft auto تابعوا الأسطر القادمة .

كيفية تثبيت Grand Theft Auto V (GTAV) كاملة

يعلمك هذا المقال كيفية تثبيت Grand Theft Auto V (GTA V) على جهازالايفون أو الاندرويد الخاص بك. أيضا يمكنك تثبيت اللعبة مباشرة من القرص على محرك الأقراص الثابتة لجهازك ، أو يمكنك تنزيل اللعبة وتثبيتها من متجر Xbox Live. ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى ما لا يقل عن ثمانية غيغابايت من المساحة الخالية على جهاز Xbox 360 الخاص بك للقيام بذلك ؛ إذا كان لديك إصدار 4 جيجابايت من طراز Xbox 360-E ، فستحتاج إلى توصيل محرك أقراص ثابت خارجي بمنفذ USB بوحدة التحكم حتى يعمل هذا.

قوم بتوصيل هاتفك بشبكة الانترنت بجودة عالية لكي تتمكن من انجاز عملية التحميل اسرع . اذا كان هاتفك يحمل نظام الاندرويد قوم بفتح متجر جوجل بلاي للبحث عن تحميل لعبة جراند ففت أوتو . ومن هاتفك الايفون قوم بفتح ابل استور للبحث عن اللعبة . أفتح الخانة المخصصة لعملية البحث علي تلك التطبيقات سوا ابل استور أو جوجل بلاي ، وقوم بكتابة تحميل لعبة 5 grand theft auto v الاصلية . أضغط علي كلمة بحث لبدء عملية الوصول الي الصفحة الرسمية ل gta v 5 الاصدار الاخير. بعد أن تصل إلي الصفحة الرسمية للعبة قوم بالضغط علي كلمة تثبيت لعبة gta v الاصلية. سوف تستغرق عملية التحميل والتثبيت بضعة دقائق أنتظر قليلا حتي تتمكن من الحصول علي لعبة gta 5 mobile ، علي هاتفك الاندرويد أو الايفون . بعد أن يتم التثبيت قوم بربط اللعبة بالحساب الخاص بك علي الفيس بوك لديك أو ايميل الجيميل . أذا كنت قد انهيت جميع الخطوات المذكورة عزيزي القاريء الان تهنينا لك يمكنك بدء تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو والاستمتاع بها.

متطلبات تفعيل gta 5

يتطلب من أجل تثبيت واللعب عبر الإنترنت تسجيل الدخول إلى شبكة Rockstar Games Social Club (13+) ؛ مطلوب اتصال بالإنترنت للتنشيط واللعب عبر الإنترنت والتحقق الدوري من الاستحقاق ؛ عمليات تثبيت البرامج المطلوبة بما في ذلك منصة Rockstar Games Social Club و DirectX و Chromium و Microsoft Visual C ++ 2008 sp1 Redistributable Package ، وبرنامج المصادقة الذي يتعرف على سمات أجهزة معينة للاستحقاق وإدارة الحقوق الرقمية والنظام وأغراض الدعم الأخرى.