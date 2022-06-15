Honor 70 pro هاتف مميز جديد من هونر | أهم مواصفات الهاتف والأسعار

Honor 70 pro هاتف جديد وإصدار آخر ينضم إلي سلسلة هواتف شركة هونر الذكية لهذا العام. حيث منذ فترة وداخل الأسواق الصينية أعلنت شركة هونر عن إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها الذكية وهي عائلة الـ70 الجديدة. تضم تلك السلسلة الجديدة عدد من الهواتف التي تقدم العديد من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة مقابل السعر. وتتمثل تلك في هواتف : Honor 70 ، Honor 70 pro ، بالإضافة إلي النسخة الأقوي Honor 70 pro plus. يأتي الهاتف مع مواصفات داخلية مميزة من المعالج Dimensity 8000 والبطارية ذات سرعة الشحن 100 وات. كذلك مع شاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز وغيرها من المواصفات الأخري التي تنافس هواتف الشركات الأخري. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Honor 70 pro الجديد.

مواصفات هاتف Honor 70 pro :

‌يأتي وزن الهاتف مقدراً بحوالي 192 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

أيضاً يمكن تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

كما الحال أيضاً في النسخة الأخري من الهاتف لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الماء أو الغبار.‌

الهاتف كذلك يأتي مع شاشة من نوع OLED بحجم 6.78 إنش ، تتوفر بجودة الـFHD+ مع دقة بكسلات 1200×2652 بكسل وبمعدل كثافة 429 بكسل لكل إنش.‌

بحجم 6.78 إنش ، تتوفر بجودة الـFHD+ مع دقة بكسلات 1200×2652 بكسل وبمعدل كثافة 429 بكسل لكل إنش.‌ الشاشة أيضاً تتوفر مع دعم معدل التحديث 120 هيرتز الجديد ، والذي يوفر سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

كما تدعم أيضاً خاصية الـ1B Color ، والتي توفر عرض صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نتيجة لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌

، والتي توفر عرض صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نتيجة لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌ أيضاً الشاشة تأتي مع أبعاد عرض 19.8:9 مع أنحاء خفيف علي أطراف الشاشة ، مما يوفر تجربة مميزة في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

كذلك يتوفر الهاتف مع واجهة مستخدم هونر الجديدة والخاصة Magic UI 6.1 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 12 .‌

، والتي تأتي مع نظام تشغيل .‌ لكن لا يتوفر الهاتف بدعم لخدمات شركة جوجل وذلك في النسخة الموجودة في الأسواق الصينية.‌

أيضاً يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 8000 ، والذي يتوفر مع دقة تصنيع 5 نانو متر.‌

، والذي يتوفر مع دقة تصنيع 5 نانو متر.‌ المعالج يعمل بأربعة أنوية من نوع Cortex-A78 ، مع تردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نوع Cortex-A55 ، مع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

أما عن معالج الرسوميات GPU الموجود بالهاتف فيأتي من شركة ARM ومن نوع Mali-G610 .‌

ومن نوع .‌ متوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من المساحة التخزينية المتوفرة وهم كالتالي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، وأيضاً 512 جيجا مع 12 جيجا رام.

كاميرا هاتف Honor 70 pro :

‌كاميرا السيلفي الأمامية بالهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، مع زاوية تصوير 100° وتدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

أما عن ظهر الهاتف فيحتوي علي ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 54 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر مع مستشعر من سوني من نوع IMX800 وبدعم خاصية PDAF.‌

وبدعم خاصية PDAF.‌ الكاميرا الثانية Telephoto تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم المثبت البصري OIS والـPDAF مع إمكانية التكبير حتي 3x Optical Zoom.‌

تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم المثبت البصري OIS والـPDAF مع إمكانية التكبير حتي 3x Optical Zoom.‌ وبالنسبة للكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 122°.‌

بزاوية تصوير 122°.‌ تدعم الكاميرات تصوير الـPanorama مع خاصية الـHDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

كما أن الهاتف متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Honor 70 pro وعلي عكس النسخه الأولي مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، لتوفر تجربة أفضل في صوتيات الهاتف.‌

وعلي عكس النسخه الأولي مع سماعات من نوع ، لتوفر تجربة أفضل في صوتيات الهاتف.‌ لكن لا يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.

كما توجد بصمة الهاتف أسفل الشاشة من نوع Optical ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً البوصلة.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 100 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 60% في خلال 15 دقيقة فقط.‌

أيضاً يتوفر بدعم خاصية الشحن العكسي بقدرة 5 وات.‌

يأتي أيضاً مدخل الشحن بالهاتف يأتي من النوع السريع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.‌

متوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأخضر ، الأسود ، الذهبي ، والفضي أيضاً.

سعر هاتف Honor 70 pro :

‌550 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 10,330 جنية مصري ‌

595 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 11,170 جنية مصري.‌

655 دولار لنسخة الهاتف 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 12,300 جنية مصري.

وهذه هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الصينية ، مع توافر الهاتف للشراء بالفعل وفي إنتظار إطلاقه للأسواق العالمية قريباً.