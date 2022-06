كيفية تنزيل GTA Trilogy Definitive Edition على جهاز الكمبيوتر طريقة أمنه 100%

كيفية تنزيل GTA Trilogy Definitive Edition على جهاز الكمبيوتر، حيث أصدرت Rockstar لعبة GTA: The Trilogy – الإصدار النهائي لأجهزة PlayStation و Xbox و Nintendo Switch وأجهزة الكمبيوتر. لا يمكن تنزيل إصدار الكمبيوتر الشخصي إلا من Rockstar Games Store ، بينما تتوفر إصدارات وحدة التحكم من الأنظمة الأساسية الخاصة بها.

خطوات تنزيل لعبة GTA Trilogy Definitive Edition

دليل خطوة بخطوة لتنزيل GTA Trilogy Definitive Edition على جهاز الكمبيوتر باستخدام .Rockstar Games Store

إصدار Definitive Edition GTA Trilogy متاح فقط في متجر Rockstar للألعاب على أجهزة الكمبيوتر. هذا يعني أن الخطوة الأولى التي يجب على اللاعبين اتخاذها لتنزيل الحزمة هي تثبيت Rockstar Games Launcher. هذا هو تطبيق للكمبيوتر الشخصي يتم من خلاله الوصول إلى جميع عناوين ألعاب Rockstar. فيما يلي الخطوات المطلوبة لتنزيل التطبيق:

يجب على اللاعبين أولاً زيارة موقع الويب الخاص بـ Rockstar Games Launcher (باستخدام هذا الرابط) وتحديد زر التنزيل لنظام التشغيل Windows .

وبعد ذلك يجب عليهم فتح ملف exe. الذي تم تنزيله (Rockstar-Games-Launcher.exe) واتباع تعليمات الشاشة لمتابعة التثبيت.

سيحتاج اللاعبون إلى حساب Social Club لاستخدام المشغل. أولئك الذين ليس لديهم حساب يمكنهم النقر فوق إنشاء حساب جديد من شاشة تسجيل الدخول.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكن للاعبين الآن زيارة صفحة التنزيل لـ GTA: The Trilogy – Definitive Edition باستخدام هذا الرابط.

الخطوات التي يجب اتباعها لثبيت لعبة GTA The Trilogy Definitive Edition

بعد فتح الصفحة الرسمية من خلال النقر على الرابط المحدد ، يتعين على اللاعبين عادةً اختيار النظام الأساسي الذي يرغبون فيه. في هذه الحالة ، يجب عليهم تحديد جهاز الكمبيوتر ، والذي يظهر Rockstar Games Launcher على أنه النظام الأساسي ، والنقر فوق Buy Now ، وهذا يفتح مربع حوار يعرض خيارات الدفع المختلفة المتاحة لإجراء عملية الشراء. بعد اختيار الطريقة المطلوبة وإتمام المعاملة ، سيتم منح اللاعبين مفتاح ترخيص عبر البريد الإلكتروني. ستظهر GTA Definitive Trilogy في مكتبة Rockstar Games Launcher ضمن علامة التبويب My Library. يمكن للاعبين بعد ذلك تنزيل اللعبة من خلال Launcher وكتابة مفتاح الترخيص الخاص بهم عند المطالبة بذلك.

بهذه الطريقة ، يمكنهم الآن تشغيل لعبة Definitive Edition GTA Trilogy على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. يجب على اللاعبين ملاحظة أن الحزمة تستهلك حوالي 45 جيجابايت لجميع الألعاب الثلاث.