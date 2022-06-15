نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على كوينز بيس 2022 موبايل مجانا ألاف الكوينزات وفتح بكجات بيس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على كوينز بيس 2022 موبايل مجانا ، بدأت انطلاق تحديثات أسبوعية من لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل. وذلك بعد نزول اللعبة رسميا في يوم الأول من يونيو الجاري. ومن ضمن الأحداث التي لم تتحدث عنها كونامي هي كيف تحصل على كوينز بيس 2022 مجانا. حيث أن الكوينزات هي أداة مهمة جدا للحصول على خدمات لاعبون من الفئة المطورة وأساطير كرة القدم. ومن خلالهم يتم بناء فريق قوي يمكن المنافسة به على بطولات ودوري إي فوتبول 2022 الجديد. والذي يتكون من 10 مستويات كل مستوي يحتوي على عدد نقاط معين يجب الوصول إليه. حتى يتم ترقيتك إلى المستوى التالي. واليوم سوف نستعرض لكم طريقة شحن كوينز efootball 2022 موبايل بطريقة مجانية ورسمية من كونامي. وذلك من خلال الموقع المفضل لديكم دائما (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

الحصول على كوينز بيس 2022 موبايل مجانا

كيف تحصل على كوينز بيس 2022 مجانا ينقسم إلى قسمين واحدة معروفة والأخرى ليس متعارف عليها. والتي من خلالنا سنتعرف عليها سويا. وفي هذه الفقرة سوف نستعرض لكم الطريقة المعتادة لكيفية شحن كوينز بيس 2022 مجانا.

يجب تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل من خلال جوجل بلاي للاندرويد ومتجر آبل ستور للايفون.

من خلال جوجل بلاي للاندرويد ومتجر آبل ستور للايفون. بعد النزول مباشرة يمكن فتحها وربطها مع بريدك الإلكتروني بحساب جوجل.

كذلك سيتم فتح هدايا اللعبة وهو مقابل تسجيل الدخول اليومي. يتم شحن كوينز efootball 2022 موبايل بعدد 300 كوينز أسبوعيا وهو رقم أكبر من بيس 2021 التي تعطي 100 كوينز فقط أسبوعيا.

بعدد 300 كوينز أسبوعيا وهو رقم أكبر من بيس 2021 التي تعطي 100 كوينز فقط أسبوعيا. كما يمكن أستغلال أعداد الكوينز في شراء لاعبين وفتح بكجات بيس 2022.

شحن كوينز efootball 2022 موبايل

كما نعلم الحصول على كوينز بيس 2022 موبايل مجانا بعدد 300 كوينز لا يكفي فتح بكجات بيس 2022. إلا إذا يتم الحصول على لاعب واحد فقط ولكن هناك بكجات أخري سيكون سعرها 1500 كوينز و2000 كوينز. ويتم الحصول على لاعب ليجندري ولاعبون مطورون كثيرين. ويمكن شحن كوينز إي فوتبول 2022 مجانا عن طريق اللعبة أيضا من خلال أيقونة جديدة سيتم تشغيلها يوم الخميس المقبل 16 من يونيو 2022. ولكن غير متعارف ما هي المهام الذي يجب أن ينتهي منها المستخدم للحصول على الكوينزات المجانية. وستكون هذه الأيقونة متاحة في خيار المهام (objects). وسيتم تفعيلها يوم الخميس المقبل كما ذكرنا مسبقا.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك كيفية الحصول على كوينز بيس 2022 موبايل مجانا. ويجب أن لا تبحث مجددا عن كيفية الحصول في مواقع تسرق بياناتك مقابل تنزيل تطبيقات وهمية. والآن نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.