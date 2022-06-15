طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft آخر إصدار بطريقة رسمية وأهم مميزات اللعبة للاعبين الجديدة

تعتبر لعبة ماين كرافت Minecraft من أشهر ألعاب الفيديو الموجودة حاليا، حيث إنها منتشرة في جميع أنحاء العالم ولذلك قامت الشركة بتطويرها حتى يتم تشغيلها على جميع الهواتف الذكية وعلى جميع أجهزة البلايستيشن لمحبيها في كل مكان، كما تحتوي لعبة ماين كرافت Minecraft على شخصيات جديدة مما يضيف المتعة والتشويق والإثارة إلى لعبة ماين كرافت، ويمكننا توضيح طريقة تثبيتها على جهازك من خلال موقعنا .. تابعونا.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت آخر إصدار

يمكن تحميل لعبة ماين كرافت على جميع الهواتف الذكية بطريقة سهلة وفعالة للغاية، ويتم تثبيتها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يكون الهاتف متصل بشبكة الإنترنت.

ثانيا:ثم يتم تسجيل الدخول على متجر جوجل بلاي الموجود على الهاتف.

ثالثا: وبعد ذلك قم بكتابة لعبة ماين كرافت في مربع البحث.

رابعا: ثم يتم الضغط على بحث، وسوف تظهر لك أيقونة لعبة ماين كرافت وقم بالضغط على تثبيت.

خامسا: وبعدها يتم الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة.

سادسا: وبعد تحميل اللعبة قم بالدخول عليها والاستمتاع باللعب.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الآيفون

يمكن تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft من خلال الآتي:

أولا: يتم الدخول على آب ستور الموجود على الهاتف.

ثانيا: ثم يتم كتابة اسم اللعبة في مكان البحث.

ثالثا: وبعدها يتم الضغط على بحث.

رابعا: وبعد ظهور أيقونة اللعبة قم بالضغط على تثبيت اللعبة وانتظر حتى يتم الانتهاء من التحميل.

خامسا: ثم قم بالدخول على اللعبة واللعب بكل سهولة.

مميزات لعبة ماين كرافت Minecraft

تحتوي لعبة ماين كرافت على العديد من المميزات ومن تلك المميزات ما يأتي: