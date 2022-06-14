نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة جاتا 2022 الأصلية والشيقة للاندرويد والكمبيوتر GTA SA اخر إصدار في المقال التالي
تحديث وشرح لعبة جاتا 22، لقد تم تصميم GTA في عام 1997، وهي لعبة تنتمي إلى فئة ألعاب السيارات والسباقات، تعتبر من أفضل ألعاب الفيديو إلى جانب قدرتها على تحقيق نجاح كبير وتحطيم العديد من الأرقام القياسية، تدور أحداث لعبة GTA، التي صممها المصمم البريطاني المولد ديف جونز، حول حقيقة أن اللاعبين يسرقون السيارات والمركبات على الطريق و يقودونها.
لعبة جاتا
هناك العديد من الألعاب في سلسلة 22 GTA، والآن هناك 10 ألعاب في هذه السلسلة أيضًا، لكل لعبة خصائصها ومراحلها، ولكن كما نعلم جميعًا، فإن أفضل الألعاب هي ألعاب GTA V أما بالنسبة لـ GTA 3، فهي أول لعبة سيارات إلكترونية تمتلك تقنية D3، لذلك تحظى اللعبة بشعبية كبيرة، في كل هذه الألعاب، يعتبر اللاعبون مجرمين غير قانونيين يسرقون السيارات.
مميزات لعبة GTA الأصلية للكمبيوتر والجوال
أولًا اللعبة مجانية تمامًا، بدون أي خدمات قد تتطلب منك دفع الكثير من المال، بالإضافة إلى أن جميع إصدارات اللعبة مجانية، ولا توجد إصدارات تتطلب اشتراكات سنوية أو شهرية، وتتميز اللعبة بالأثارة والتشويق والحروب من الشرطة وسرقة العربيات للمغامرة مع الشرطة ومنذ صدور اللعبة تتمتع بشعبية كبيرة في جميع بلدن العالم كله، مستويات لعبة GTA الأصلية، اللعبة مليئة بالمستويات التي ستساعد على كسر الملل وتجعل اللعب أكثر متعة، بالإضافة إلى أنه كلما زاد عدد اللاعبين الذين يمكنهم تخطي المستوى الأول، زادت صعوبة المستويات بمرور الوقت.
تحديث لعبة جاتا
- الدخول للموقع الرسمي وتحديث اللعبة.
- بعد تنزيل اللعبة، ستجد أيقونة اللعبة على شاشة جهازك، انقر فوق الرمز وانتظر حتى تكتمل عملية التنزيل.
- ثم بعد ذلك سيتم فتح واجهة اللعبة لك، في هذه الواجهة هناك عدة مربعات، أولها مربع بدء اللعبة، انقر فوق هذا المربع.
- أيضًا ستجد في الجزء السفلي من الشاشة دائرة.
- هذه الدائرة عبارة عن خريطة يمكنك من خلاله معرفة موقعك وسيتغير شكل الخريطة اعتمادًا على مكانك في اللعبة.
لعبة جاتا الأصلية
- مع تقدم اللعبة، ستجد الكثير من الأسلحة، عليك الاقتراب من السلاح الذي تريد استخدامه قبل أن تتمكن من الحصول عليه.
- إذا داهمتك الشرطة، يجب عليك اختيار سيارة فعالة للهروب.
- لذلك حاول النزول إلى الشوارع المليئة بالناس والسيارات حتى تتمكن من الهروب من سيارات الشرطة.
- إذا قبضت عليك الشرطة، يمكنك الهروب منهم باستخدام السلاح الذي بحوزتك.
- تقدم ألعاب GTA مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك البنادق الآلية والقناصة والمسدسات والمزيد.
- حاول استخدام سلاحك بعناية حتى لا تنفذ ذخيرة السلاح، إذا انتهت صلاحيته، فسوف يستغرق الأمر وقتًا لإعادة ملئها مرة أخرى.
- إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات اللعبة وضبطها، فما عليك سوى الانتقال إلى القائمة والنقر فوق مربع الإعدادات.
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