طريقة تحميل pes 22 بالتعليق العربي efootball 22 أخر تحديث للموبيل

Pes 22 إي قونبول 22 اباي تم تطويرها ونشرها من جانب شركة كونامي اليابانية في عام 1998 لمنصة بلاي ستيشن لتحقق اللعبة نجاحا كبيرا مما جعل كونامي تعمل علي تطويرها وإصدار العديد من النسخ لها لتشمل أنظمة تشغيل ويندوز وأجهزة أكس بوكس ونسخ خاصة للهواتف الذكية بمختلف أنظمة التشغيل وتعتبر efootball pes 22 من أشهر الألعاب الإلكترونية في وقتنا الخالي والتي تواجه منافسة شديدة مع دريم ليج سوكر ولعبة فيفا لكرة القدم وتعتبر اللعبة حاصلة علي تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيما يخص حقوق استخدام لاعبين كرة القدم داخل اللعبة مثل رونالدو وميسي ونستعرض ألان بعض المعلومات عن اللعبة وطريقة تحميل pes 22 للجوالات الذكية.

طريقة تحميل pes 22 للاندرويد والايفون

في البداية تقوم بفحص مساحة التخزين المتوفرة في الهاتف لابد من توفر مساحة خالية علي الأقل 2 جيجا بايت.

ثم تقوم بفتح شبكة الانترنت علي جهازك سواء عن طريق تفعيل بيانات الهاتف أو شيكة واي فاي.

بعد ذلك فتح متجر التطبيقات apple store لهواتف أيفون أو Google play لهواتف أندرويد.

ثم كتابة Efootball 22 في صندوق البحث أعلي صفحة المتجر.

تجد اللعبة في النتيجة الأولي تقوم بالضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة ولا تحتاج لدفع أموال حيث أن اللعبة مجانية.

بعد تحميل اللعبة تقوم بفتحها وإدخال البيانات المطلوبة الأسم والبريد الإلكتروني وتبداء اللعب.

المواصفات المطلوبة لتشغيل Efootball pes 22

لتشغيل اللعبة يجب وجود مساحة تخزين فارغة 2جيجا بايت علي الأقل.

كذلك معالج رسومات رباعي النواة للوصول لأعلى جودة أثناء اللعب.

تحتاج اللعبة وجود رامات 3جيجا أو أكثر لضمان تشغيل اللعبة بدةن حدوث مشاكل وبطئ أثناء اللعب.

معلومات عن لعبة Efootball 22

اللعبة من أفضل الألعاب التي تحاكي كرة القدم الحقيقية فيمكنك اللعب مع أصدقائك عن طريق شبكة الانترنت أو أختيار اللعب في أحد الدوريات الكبر منها الدوري الإنجليزي والاسباني فتختار فريقك المفضل وتخاول المنافسة علي لقب الدوري أو البطولات الاهري التي يشارك فريقك بها وتحقيق الانتصارات والبطولات ترجع منه كوينز داخل اللعبة يمكنك بها شراء لاعبين جدد لتدعيد صفوف الفريق وحصد المزيد من البطولات.