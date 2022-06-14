Honor 70 إصدار جديد من هواتف شركة هونر | أهم المواصفات والسعر

Honor 70 هاتف جديد ينضم إلي مجموعة هواتف شركة هونر الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بها. حيث مؤخراً أعلنت شركة هونر داخل الأسواق الصينية عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها وهي عائلة الـ70 الجديدة. وتتمثل تلك الهواتف الجديدة في Honor 70 ، Honor 70 pro ، وأيضاً النسخة الأعلي والأقوي Honor 70 pro plus. يأتي الهاتف ليقدم مجموعة كن المواصفات والمميزات الممتازة بداية من التصميم والخامات المستخدمة إلي المعالج ونظام الكاميرات. لكن نسخة الهاتف الموجهة للأسواق الصينية لا تأتي مع دعم خدمات شركة جوجل وذلك علي عكس الاصدارات السابقة مثل Honor 50. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Honor 70 الجديد وما يقدمه من جديد إلي عالم الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Honor 70 :

‌أولاً الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 178 جراماً.‌

يأتي أيضاً مع خامات ظهر مصنوعة من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

لكن الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري إضافي ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

الشركة أيضاً لم تعلن بشكل رسمي عن توافر أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار والماء.‌

كذلك الهاتف متوفر مع شاشة من نوع OLED بحجم 6.67 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 مع معدل كثافة 395 بكسل لكل إنش.تأتي الشاشة أيضاً مع دعم خاصية 1B Color ، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف وبالتالي تعطي صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

أيضاً مع أبعاد العرض الـ20:9 أيضاً ، تصبح شاشة الهاتف مناسبة أكثر في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما أن شاشة الهاتف تأتي مع دعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليوفر تجربة أكثر سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

الهاتف متوفر مع نظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة من هونر Magic UI 6.1 .‌

.‌ لكن نسخة الهاتف المتوفرة داخل الأسواق الصينية لا تأتي مع دعم خدمات شركة جوجل.‌

كما يعمل الهاتف بمعالج جديد ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.

، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر. ‌النواة الأقوي في المعالج تتوفر من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي 2.5 جيجا هيرتز.‌

أيضاً يوجد بالمعالج ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز ‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري الباقية فتتوفر من نوع Cortex-A55 ، مع تردد أقل أكثر ليصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.

وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف ، فتأتي مع معالج من شركة كوالكوم وهو Adreno 642L .‌

.‌ كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة نسخ مع اختلاف مساحة التخزين المتاحة وتأتي كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.

كاميرا هاتف Honor 70 :

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر مع خاصية HDR ودعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

كما يأتي الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية منهم تأتي بدقة 54 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تأتي أيضاً مع دعم خاصية PDAF وبمستشعر من نوع Sony IMX800 .‌

.‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتأتي للتصوير الواسع Ultra Wide مع زاوية تصوير 122° ودعم خاصية الـAF.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

الكاميرات تتوفر بدعم خاصية الـHDR وتصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة بكسلات 1080 مع معدلي التقاط 30/60 إطار.‌

يأتي الهاتف أيضاً مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، أثناء تصوير الفيديوهات من خلال الكاميرات الخلفية أو الأمامية للهاتف.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Honor 70 مع سماعات خارجية من نوع Mono speakers فقط وليست ستيريو.‌

مع سماعات خارجية من نوع Mono speakers فقط وليست ستيريو.‌ كما لا يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة في أسفل شاشة الهاتف وتتوفر من نوع Optical ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock.‌

أيضاً الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.

كذلك يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 4800 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات ، أو الشحن العكسي بقدرة 5 وات فقط.‌

يأتي مدخل الشحن بالهاتف من نوع Type C 2.0 السريع أيضاً ، مع دعم خاصية OTG.‌

أخيراً الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأخضر ، الأسود ، الأزرق ، والفضي أيضاً.

سعر هاتف Honor 70 :

‌400 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 7500 جنية مصري.‌

445 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 8345 جنية مصري.‌

504 دولار لنسخة الهاتف 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 9450 جنية مصري.

هذه هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل الأسواق الصينية ، كما أن الهاتف متوفر للشراء اونلاين مع توقع إطلاق الهاتف للأسواق العالمية قريباً.