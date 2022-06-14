أبل تطلق طرازات ”iPad Pro” مع معالج جديد هذا العام‎‎

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:22 صباحاً - ذكرت تقارير أن شركة ”أبل“ الأمريكية لا تخطط لوقف إنتاج أجهزتها اللوحية من سلسلة ”iPad Pro“ الحالية، لكنها في المقابل، ستعيد العمل عليها وتطرحها مع بعض التحسينات، بما في ذلك معالج جديد تماما عن الموجود حاليا.

ووفقًا لتقرير صادر عن مارك غورمان، الصحفي بوكالة أنباء ”بلومبيرغ“ والمتابع الأشهر في العالم لأخبار ”أبل“، تعمل الشركة الآن على تحديث تشكيلة ”iPad Pro“ المقرر إطلاقها أواخر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وقال غورمان إن جهاز ”iPad Pro“ الجديد سيتم تشغيله بوساطة شرائح ”M2“ المطورة من ”أبل“، وسيأتي مع شحن لاسلكي وترقيات لنظام الكاميرا.

وأضاف الصحفي في نشرته الإخبارية التقليدية التي تحمل اسم ”Power On“ أن ”أبل“ لا تخطط لوقف إنتاج طرازات ”iPad Pro“ مقاس 11 أو 12.9 بوصة.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير أخرى إلى أن الشركة تقوم أيضا بتطوير طراز واحد ضمن تشكيلة ”iPad Pro 2022“ سيعمل أيضاً بشرائح ”M2“ ويحتوي على شاشة مقاس 14.1 بوصة.

وقال روس يونغ، المبرمج الشهير ومحلل شركة ”أبل“، إن جهاز ”iPad Pro“ مقاس 14.1 بوصة سيتم إطلاقه العام المقبل، وإنه سيحتوي على شاشة من نوع ”MiniLED“ مع دعم خاصية ”ProMotion“.

وتقول شركة ”أبل“ إن شريحة ”M2“ الجديدة تقدم أداء محسّنًا بنسبة 18% لوحدة المعالجة المركزية وأداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 35%، بالإضافة إلى أنها أسرع 1.9 مرة (وحدة المعالجة المركزية) وأسرع بمقدار 2.3 مرة (وحدة معالجة الرسومات)، وذلك مقارنة بشريحة ”M1“ الحالية.

ويعد الحديث عن أجهزة لوحية تعمل بشرائح جديدة متطورة، منطقيا إلى حد كبير، وذلك لاستيعاب الميزات والخواص ”الثورية“ التي أعلنتها ”أبل“ الأسبوع الماضي في ما يخص الإصدار المقبل من نظام تشغيل ”iPadOS 16“.

وكانت ”أبل“ قد أعلنت عن خصائص الإصدار المقبل من نظام تشغيل ”iPadOS“، التي تجعل أجهزة ”آيباد“ شبيهة إلى حد كبير بأجهزة الكمبيوتر المحمول، وذلك خلال عقدها للمؤتمر العالمي السنوي للمطورين (WWDC 2022)، الاثنين الماضي.

ويشترك الإصدار الجديد في بعض ميزاته الجديدة مع إصداري ”iOS 16“ و“macOS“، مثل تطبيق ”Home“ المعاد تصميمه ودعم خاصية ”Passkeys“ في متصفح ”Safari“، ولكنه يحصل في الوقت نفسه أيضًا على بعض التحسينات الخاصة به، مثل تطبيق جديد للطقس وبرنامج جديد للتعاون.

وكشفت ”أبل“ النقاب عن إصدار ”iPadOS 16“ المقبل الذي يضيف ميزات أفضل لـ“تعدد المهام“، من بينها ”واجهة متعددة المهام مجددة بالكامل“، بما في ذلك المزيد من خيارات تغيير الحجم. وتمثل التغييرات الجديدة على آيباد ”تحولًا ثورياً“، بحسب وصف الشركة، بهدف تعزيز القدرات ”الاحترافية“ لأجهزة ”أبل“ اللوحية.