نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold الإصدار الحديث 2022 وماذا يتيح التحديث لك من مزايا في المقال التالي
قد يواجه البعض مشكلة عند تحميل الواتساب الذهبي، حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من المميزات عن التطبيق العادي، ويعتبر الواتساب الذهبي من التطبيقات التي لها العديد من الخصائص المميزة والطرق السهلة، ويوجد الكثير من الطرق لتثبيت تطبيق الواتساب الذهبي، لكن قد تقوم سياسة الأمن التابعة للتطبيق أحيانا بوقف تحميله، لذلك سنعرض لكم طريقة سهلة وآمنة خلال حديثنا في هذا المقال عن كل ما يخص الواتساب الذهبي، تابعونا.
طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold
لتحميل تطبيق الواتساب الذهبي للاستمتاع بخصائصه المميزة التي يقدمها ذلك التطبيق، وفيما يلي طريقة تثبيته:
- تفعيل صفة تحميل تطبيقات من مصادر خارجية من إعدادات الهاتف.
- تحميل تطبيق الواتساب الذهبي من على متجر جوجل بلاي.
- ننتظر تحميل التطبيق على طريقة APK.
- سوف يتم تثبيت التطبيق بنجاح على الهاتف بعد أن تنتهي عملية التحميل.
- يتم فتح التطبيق، ويسجل فيه بنفس الطريقة المستخدمة في الواتساب العادي من خلال إدخال رقم الهاتف الخاص بك.
- الموافقة على كل السياسات وبعدها سيكون الواتساب الذهبي جاهزًا بكل الخصائص والمميزات.
الواتساب الذهبي
قبل أن تثبت تطبيق الواتساب الذهبي عليك أن تسأل أولا عن ما يقدمه الواتساب الذهبي وما هو الفرق بينه وبين الواتساب العادي، من المعروف أن تطبيق الواتساب الذهبي من التطبيقات المتميزة الذي يتميز بالكثير من الخصائص والتي منها ما يلي:
- يتيح لك معرفة كل الأفراد المتصلين بالإنترنت عن طريق عرضهم على الصفحة الرئيسية، وهذا ما لا يقدمه الواتساب العادي.
- يسمح لك الواتساب الذهبي بالجلوس عليه دون أن يظهر للآخرين أنك متصل، وهذه ميزة جيدة حين ترغب في أن تنعزل عن الآخرين لمدة قصيرة.
- يعطي لك التطبيق حرية تسريع المقاطع والتسجيلات الصوتية.
- يمنحك حرية فتح أو إخفاء أي فيديو.
- قد أضاف بعض التحديثات الأخيرة والتي منها الوضع الداكن، وزيادة فترة عرض الفيديوهات على الحالة عن مدة عرضه على الواتساب العادي.
- يتميز أيضا بالكثير من الخصائص والخيارات في المحادثات.
- يوجد به قفل يمكن من خلاله إخفاء بعض المحادثات السرية والتي لا ترغب في أن يراها أحد.
- يتميز هذا التطبيق بحرية اختيار لون الواتساب والمحادثات الذي ترغب فيه.
- يتيح لك إمكانية وضع إيموشن أو إعجاب على الرسالة التي تم إرسالها إليك.
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