هُنا طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold الإصدار الحديث 2022 وماذا يتيح التحديث لك من مزايا

قد يواجه البعض مشكلة عند تحميل الواتساب الذهبي، حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من المميزات عن التطبيق العادي، ويعتبر الواتساب الذهبي من التطبيقات التي لها العديد من الخصائص المميزة والطرق السهلة، ويوجد الكثير من الطرق لتثبيت تطبيق الواتساب الذهبي، لكن قد تقوم سياسة الأمن التابعة للتطبيق أحيانا بوقف تحميله، لذلك سنعرض لكم طريقة سهلة وآمنة خلال حديثنا في هذا المقال عن كل ما يخص الواتساب الذهبي، تابعونا.

طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold

لتحميل تطبيق الواتساب الذهبي للاستمتاع بخصائصه المميزة التي يقدمها ذلك التطبيق، وفيما يلي طريقة تثبيته:

تفعيل صفة تحميل تطبيقات من مصادر خارجية من إعدادات الهاتف.

تحميل تطبيق الواتساب الذهبي من على متجر جوجل بلاي.

ننتظر تحميل التطبيق على طريقة APK.

سوف يتم تثبيت التطبيق بنجاح على الهاتف بعد أن تنتهي عملية التحميل.

يتم فتح التطبيق، ويسجل فيه بنفس الطريقة المستخدمة في الواتساب العادي من خلال إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

الموافقة على كل السياسات وبعدها سيكون الواتساب الذهبي جاهزًا بكل الخصائص والمميزات.

الواتساب الذهبي

قبل أن تثبت تطبيق الواتساب الذهبي عليك أن تسأل أولا عن ما يقدمه الواتساب الذهبي وما هو الفرق بينه وبين الواتساب العادي، من المعروف أن تطبيق الواتساب الذهبي من التطبيقات المتميزة الذي يتميز بالكثير من الخصائص والتي منها ما يلي: