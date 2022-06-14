نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث سناب شات الجديد 2022 وأهم مميزاته التي يمنحها للمستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث سناب شات الجديد من أكثر الأمور التي يتم التحدث عنها من قبل فئة كبيرة من الناس، نظرًا لما يتمتع به هذا التطبيق من شهرة واسعة، ومن المنتظر أن يكون التحديث الأخير له به الكثير من الإمكانيات التي تواكب تطور العالم خلال هذه الفترة، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث خلال هذا المقال.

تحديث سناب شات الجديد

يتم تحديث تطبيق سناب شات الجديد من خلال الالتزام بهذه الطريقة الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المستخدم بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بمتجر بلاي على الهاتف الخاص به.

ومن بعدها يقوم باختيار القائمة المتواجدة على يمين الشاشة في الجهة الأعلى منها.

ثم يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة تطبيقاتي وألعابي، ويقوم المتجر بنفسه بعمل بحث عن التحديثات المتاحة.

وفي حال عدم تحديث تطبيق سناب شات لدى المستخدم، فسيظهر بجانب التطبيق كلمة تحديث، فيقوم بعدها المستخدم بالنقر عليها، وستتم عملية تحديث التطبيق بالشكل المطلوب.

مميزات تحديث تطبيق سناب شات 2022

إليكم أبرز وأهم المزايا الخاصة بالتحديث الأخير لهذا التطبيق بالصورة الآتي ذكرها:

هناك خاصية جديدة تجعل المستخدم يحدد موقع كل صديق لديه، وذلك بالإضافة إلى توافر قائمة تنقل حديث تحتوي على أدوات بأكثر من مهمة متنوعة.

كما يتوافر ميزة الشات الكاتب وإرسال مقاطع الفيديو والصور داخل تطبيق سناب شات المحدث.

ويتوافر أيضًا أدوات متنوعة تسهل من عملية تعديل المقاطع الخاصة بالمستخدم.

وهناك خاصية مميزة داخل التحديث الأخير لتطبيق سناب شات، وهي امكانية المستخدم من عمل فلاتر خاصة، وعمل قصة خاصة بها ويتم مشاركتها مع أصدقائه.

كما يتوافر أيضًا خاصية تعديل الصور التي لم يتم التقاطها بواسطة كاميرا السناب شات.

وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك مؤقت يعمل بصورة تنازلية لالتقاط الصور.

ويتوافر كذلك كاميرا عالية الجودة يتواجد بها الكثير من الأدوات والفلاتر التي يفضلها الكثير من مستخدمي هذا التطبيق.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدار حول كيفية تحديث سناب شات الجديد وأبرز مزاياه، ومن الواضح أن تلك المزايا ستلقى ترحيبًا كبيرًا من جانب مستخدمي هذا التطبيق، وهذا ما يحرص عليه المسئولين عن هذا التطبيق.