طريقة تخصيص حالة الواتس في الايفون وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الحالة

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طريقة تخصيص حالة الواتس في الايفون وذلك على جميع إصدارات جوال الايفون المثبت على أي منها تطبيق الواتس اب الذي يعد هو الأهم والأشهر حاليًا في عالم تطبيقات المراسلة ومكالمات الصوت والفيديو المجانية على أجهزة الجوال الذكية ، وعلى موقع ثقفني فيما يلي سوف يتم استعراض طريقة تخصيص حالة الواتس اب لبعض جهات الاتصال بالتفصيل. طريقة تخصيص حالة الواتس في الايفون يمكن لجميع مستخدمي أجهزة الجوال الذكية مثل الآيفون Apple iPhone تخصيص حالة تطبيق الواتس اب بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: تثبيت أحدث إصدار من تطبيق الواتس اب على الهاتف الجوال من متجر آبل ستور.

سوف يظهر أعلى التطبيق ٣ علامات تبويب هي: الدردشات ، الحالة ، المكالمات. وهنا ينبغي النقر على (الحالة status). بعد ذلك ، سوف يجد المستخدم في صفحة الحالة أيقونة في أعلى جانب الشاشة عبارة عن ثلاث ٣ نِقَاط ، يجب الضغط عليها.

نتيجة لذلك ، سوف يظهر للمستخدم نافذة تحتوي على مجموعة من الخيارات، يجب من خلالها النقر على (خصوصية الحالة – status privacy). هنا سوف يظهر للمستخدم أيضا ثلاثة اختيارات متعلقة بتحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية الحالة ، وهي: جهات اتصالي: عند تحديد هذا الخِيار فهذا يشير إلى أن أي شخص مسجل على الهاتف من جهات اتصال المستخدم سوف يتمكن من رؤية هذه الحالة. جهات اتصالي باستثناء: هنا سوف يكون الأمر أكثر تخصيصات ؛ حيث يمكن للمستخدم هنا تحديد مشاركة الحالة خاصته مع جميع جهات الاتصال المسجلة لديه باستثناء جهات اتصال محددة يتم استبعادها هي فقط من رؤية الحالة. مشاركة الحالة فقط مع: هذا الاختيار سوف يتيح للمستخدم إمكانية تحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر من جهة يحددها هو أيضّا من أجل السماح لها فقط بمشاهدة الحالة ، وهنا لن يكون في مقدور أي من جهات الاتصال الأخرى مشاهدة الحالة.

بذلك فإنه عند نشر الحالات الجديدة سوف يكون مسموح بمشاهدتها فقط لأي جهات قام المستخدم بتحديدها عبر الخيارات السابقة ، كما أن تلك الإعدادات الجديدة لن تسري على الحالات التي قد تم نشرها مسبقًا. ويمكن للمستخدم القيام بإعادة إعدادات الحالة بعد ذلك إلى جميع جهات الاتصال مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة ، وهذا أيضًا لن يسري على الحالة القديمة التي قد تم تخصيصها لجهات اتصال محددة، وهكذا. عمر شويل - جدة طريقة تخصيص حالة الواتس في الايفون وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الحالة - ثقفني

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