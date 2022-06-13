طريقة تحميل DLS 2022 دريم ليج سوكر 2022 تعليق عربي والحصول علي كوينز

DLS 2022 دريم ليج سوكر 2022 واحدة من الألعاب التي تخص كرة القدم الرياضة الأكثر متابعة في جميع أنحاء العالم مما جعل شركات الالعاب تتنافس في إصدار الكثير من الألعاب الخاصة بها مثل إي فوتبول بيس 2022 ولعبة FIFA 2022 ولكن تختلف دريم ليج عن هذة الالعاب وهذا ما جعلها مميزة بصورة كبيرة حيث يكون دورك الأساسي داخل اللعبة مهمة تدريب الفريق وتعليمهم العديد من مهارات كرة القدم والبداية من دوري الهواة وتحقيق الانتصارات لتعتلي صدارة المجموعة الخاصة بك حتي الوصول إلي دوري الدرجة الاولي ونتعرف الان علي طريقة تحميل اللعبة علي الموبيل وطريقة اللعب من البداية وتكوين فريقك وطريقة شحن اللعبة للحصول علي كوينز لشراء لاعبين جدد ذات مستوي عالي.

طريقة تحميل دريم ليج 2022

في البداية الذهاب إلي ذاكرة تخزين الهاتف والتأكد من وجود مساحة فارغة 2جيجا بايت علي الأقل. ثم تقوم بتوصيل الموبيل بشبكة الواي فاي أو فتح بيانات الهاتف لأستخدام الانترنت. بعد ذلك فتح متجر التطبيقات Google Play الخاص بهواتف أندرويد أو متجر Apple store الخاص بهواتف أيفون. ثم تقوم بكتابة DLS 2022 في صندوق البحث. تظهر اللعبة في النتائج الأولي داخل المتجر وتظهر بجانبها أسقونة تثبيت نقوم بالضغط عليها. بعد إكتمال عملية التحميل تقوم بفتح اللعبة ويطلب منك إدخال الاسم والبريد الإلكتروني ثم تبداء بتكوين الفريق الذي سوف تقوم بتدريبة للدخول إلي المباريات وتبداء اللعب.

مواصفات الجهاز اللازمة لتحميل DLS 2022:

الاتصال بالانترنت Wi Fi

نظام أندرويد 5.0 أو أحدث ونظام IOS 10.0 أو الأحدث

مساحة فارغة لا تقل عن 1 جيجا بايت

مساحة ذاكرة عشوائية (رامات) 3 جيجا أو أكثر

الإصدار الحالي للعبة 9.06

شحن DLS 2022:

يتمثل الشحن داخل اللعبة للحصول علي الكوينز اللازمة لشراء لاعبين من المستوي المرتفع فيمكنك شراء ميسي أو رونالدو أو, ديبروين.