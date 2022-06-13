تغيير الاي بي ويندوز 7 للكمبيوتر بالخطوات وكيفية تثبيت IP في Windows

تغيير الاي بي ويندوز 7 أحد الإجراءات التي يلجأ للقيام بها الكثير من الأشخاص لحماية خصوصيتهم، وحتى يستطيعوا التصفح بدون مراقبة، هذا بالإضافة إلى زيارة موقع الويب المختلفة، وإذا كنتم ممن يبحثون عن طرق تغيير الآي بي ويندوز 7 بكل سهولة، حتى وإن كنتم مبتدئين وليس محترفين كل ما عليكم فعله هو إتباع السطور القليلة القادمة في خلال هذا المقال، بالإضافة لمعرفة ماهو الأي بي وكيفية تثبيت IP في Windows.

تغيير الاي بي ويندوز 7

يتم تعيين عناوين جهاز التوجيه من خلال استخدام بروتوكول يعرف باسم بروتوكول التكوين IP، وهي الطريقة الأساسية لأجهزة الاتصال بالشبكة، ويمكن تغيير الاي بي ويندوز 7 بكل سهولة بخطوات ثابتة وبسيطة، والتي يتم اعتمادها من قبل الخبراء وهي كالآتي:-

يتم الضغط على حرف Windows W حتى يتم فتح نافذة RUN.

ثم كتابة Network Connections في الخانة الفارغة.

ثم الضغط على ncpa.cpl ثم Enter.

في الخطوة الثانية سيتم فتح نافذة اتصالات الشبكة يتم الضغط بعدها بزر الماوس الأيمن على المحول الثابت.

ثم تحديد خصائص IP.

الآن يتم اختيار Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) من خصائص IP.

يجب كتابة عنوان IP المراد استخدامه، مع الحرص على أن يكون متوافق مع البوابة الافتراضية والمطابقة لإعداد الشبكة الرئيسية.

ثم كتابة العناوين الخاصة بالخادم المفضل والبديل.

في الخطوة الأخيرة يجب الضغط على خيار تحقق المتاح بقائمة الإعدادات عند DNS الجديد حتى يتم تجربة عنوان IP الجديد فور الضغط على زر موافق.

ثم الضغط على نافذة خصائص محول الشبكة.

ما هو الاي بي

إذا كنت تتصل بالأنترنت سواء عبر الهاتف أو عبر جهاز الكمبيوتر، فأنت بكل تأكيد تمتلك عنوان بروتوكول يعرف باسم (IP)، ويرمز إلى (بروتوكول الانترنت) هو عبارة عن مجموعة أرقام فريدة ومختلفة، حيث كل (IP) يأتي بأرقام مختلفة تلك الأرقام المدمجة مع النقاط تحدد الجهاز، وموقعه، حيث يمكن من خلاله موقع المنزل، ويمكن لجميع الأشخاص التواصل من خلاله.

شكل (IP) يكون كالآتي 104.26.13.163 حتى أن الجهات والهيئات تلجأ له لمعرفة الأماكن، أسماء المدن، الرمز البريدي، اسم الدولة، المنطقة الزمنية، وغيرها الكثير من الأمور، وإذا كنتم ممن يتساءلون عن معرفة (IP) الخاص بكم يمكنكم إتباع هذه الخطوات:-