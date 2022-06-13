نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ماين كرافت 1.17 للكمبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ماين كرافت 1.17 للكمبيوتر هذه اللعبة من أفضل ألعاب الفيديو الشيقة والمثيرة والتي يعشقها ملايين من المستخدمين حيث يوجد فيها العديد من التطورات الحديثة والمميزة والأفكار التي يعشقها كثير من المستخدمين خاصة الشباب لعبه ماين كرافت يوجد لها العديد من الإصدارات المختلفة حيث يتم تحديثها بشكل دائم حيث يتم أضافة العديد من التحديثات المميزة التي تجذب ملايين من المستخدمين إلى تشغيل هذه اللعبة والاستمتاع بها في أي وقت لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة تحديث ماين كرافت 1.17 للكمبيوتر بالخطوات.

تحديث لعبه ماين كرافت على الهواتف الحديثة

يمكن تحديث هذه اللعبة على جميع الأجهزة الذكية من خلال فتح المتجر الرئيسي الخاص بالهاتف لأي نوع من أنواع الهواتف الذكية الحديثة وكتابة اسم اللعبة تقوم بالضغط عليها سوف تظهر أمامك اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تحديث اللعبة في خلال ثوان معدودة. أهم متطلبات تحديث ماين كرافت للأندرويد

لكي تتمكن من أن تقوم بتحديث لعبه ماين كرافت يوجد بعض المتطلبات الهامة لكي تتمكن من الحصول على الاصدار الأخير لهذه اللعبة لهذا ينبغي أن يكون هاتف الأندرويد 5.0 فأحدث وقد تم تحديث هذه اللعبة في شهر أغسطس 2021 وهذه الألعاب تتناسب مع الأطفال الصغار بدأ من عشرة أعوام.

تحديث لعبه ماين كرافت للكمبيوتر

يمكن أن تقوم بتحديث هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر بعد أن تقوم بفتح المتصفح الرئيسي وتتأكد من وجود مساحة كافيه أولا على الهاتف واتصال الإنترنت بشكل جيد تقوم بالبحث عن اللعبة وبعد أن تظهر أمامك أيقونة اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تحديث وتنتظر الوقت المطلوب.

متطلبات تشغيل ماين كرافت للكمبيوتر يمكن تشغيل هذه اللعبة على أجهزة الكمبيوتر من خلال ويندوز 10 حيث يمكنك أيضا أن تقوم بشراء هذه اللعبة من قبل شركة مايكروسوفت أوفيس أما بالنسبة للمتطلبات التسجيل الخاصة بهذه اللعبة ينبغي توفر مساحة تصل إلى 4 جيجا x 46 ، x 68 المعالج : Intel Celeron J 4105 | AMD FX – 4100 كما يمكن تشغيلها هذه اللعبة على نسخة ويندوز 10 في أكثر ويمكنك شراء هذه اللعبة من الموقع الرسمي الخاص بها بمئة ريال سعودي أو أكثر.