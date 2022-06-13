Realme Gt neo 3t أحدث هواتف شركة ريلمي | أهم مواصفات الهاتف والأسعار

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Realme Gt neo 3t نسخة جديدة وإصدار جديد آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية من شركة ريلمي. حيث مؤخراً أعلنت شركة ريلمي في الأسواق الأوروبية غن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها تحت سلسلة الـGt المعروفة. ويتمثل ذلك الإصدار الجديد في هاتف Realme Gt neo 3t والذي يقدم صفقة جديدة من صفقات الشركة لعدد كبير من المستخدمين. يأتي الهاتف امتداداً لتلك السلسلة مع الإصدار السابق Realme Gt neo 3 والذي قدم أيضاً مواصفات ومميزات ممتازة مقابل سعر الهاتف. وكذلك الحال في هذا الهاتف والذي يأتي مع معالج مميز من شركة كوالكم ، بالإضافة إلي شاشة FHD بمعدل تحديث 120 هيرتز. وفيما يأتي نتعرف على باقي مواصفات وسعر موبايل Realme Gt neo 3t الجديد. مواصفات هاتف Realme Gt neo 3t : ‌أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 194.5 جراماً.‌

يأتي الهاتف مع خامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Polycarbonate ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يتوفر الهاتف مع دعم وجود مدخل لكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED تتوفر بحجم 6.62 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 398 بكسل لكل إنش.‌

تتوفر بحجم 6.62 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 398 بكسل لكل إنش.‌ تحتل الشاشة حوالي 92.60% من جسم الهاتف ، كما تتوفر مع أبعاد عرض 20:9 لتوفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1300 شمعة ، مما يوفر إضاءة كافية للشاشة ووضوح أكثر حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شاشة الهاتف تأتي مع دعم خاصية الـHDR10+ ، والتي توفر وضوح أكبر للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌

الهاتف أيضاً متوفر مع دعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليعطي الشاشة سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل.‌

أيضاً شاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌ أداء الهاتف : الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من ريلمي Realme UI 3.0 .‌

، بالإضافة إلي واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من ريلمي .‌ كما يأتي الهاتف مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 870 5G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 7 نانو متر.‌

نواة المعالج الأقوي تأتي من نوع Kryo 585 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.2 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Kryo 585 ، لكن مع تردد أقل 2.42 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري الباقية فتأتي من نفس النوع أيضاً Kryo 585 ، إلا أن التردد يقل أكثر ليصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك الهاتف يأتي مع معالج رسوميات GPU من نفس شركة Qualcomm وهو معالج Adreno 650.‌

وهو معالج Adreno 650.‌ يتوفر الهاتف في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

ذاكرة التخزين المتوفرة بالهاتف تأتي من نوع UFS 3.1 السريع ، مع رامات تأتي أيضاً من نوع LPDDR4x. كاميرا هاتف Realme Gt neo 3T : ‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، مع دعم خاصية HDR والتصوير بجودة FHD.‌

كما يأتي أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide مع زاوية تصوير 119°.‌

أخيراً كاميرا ثالثة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات إمكانية تصوير الـPanorama مع خاصية HDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك الهاتف يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة بكسلات 2160 وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة بكسلات 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

الهاتف أيضاً يتوفر بدعم خاصية Gyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يتوفر هاتف Realme Gt neo 3t مع سماعات ستيريو ثنائية ، توفر تجربة صوتية واضحه ونقية.‌

مع سماعات ستيريو ثنائية ، توفر تجربة صوتية واضحه ونقية.‌ لكن لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

كما يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

أما عن بصمة الهاتف فتأتي في أسفل الشاشة ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف بخاصية Face Unlock عن طريق بصمة الوجه.الهاتف أيضاً يتوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، والجيروسكوب.‌

عن طريق بصمة الوجه.الهاتف أيضاً يتوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، والجيروسكوب.‌ كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 80 وات.‌

أيضاً مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي من النوع السريع Type C 2.0.‌

أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأبيض ، الأسود ، والأصفر أيضاً. سعر هاتف Realme Gt neo 3t : ‌470 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8800 جنية مصري.‌

510 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 9540 جنية مصري. عمر شويل - جدة Realme Gt neo 3t أحدث هواتف شركة ريلمي | أهم مواصفات الهاتف والأسعار - ثقفني

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