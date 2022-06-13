كيفية تحميل خرائط جوجل بدون اتصال بالإنترنت بخطوات بسيطة

يعتمد العديد من الأشخاص قد تصل أعدادهم إلى المليارات حول العالم على خرائط جوجل Google maps، وذلك من اجل الوصول إلى وجهاتهم، حيث أنها تعمل على مساعدة جميع الأشخاص في التعرف على الأماكن الجديدة والعثور على المرافق العامة والأماكن الغير معروفة لهم، وعلى الرغم من أهمية التطبيق إلا أنه لا يعمل بالشكل الجيد إلا في حال الاتصال بالإنترنت، وقد تحتاج إلى تلك الخرائط بشكل كبير دون الاتصال بالإنترنت مما يجعل الأمر صعب للغاية على جميع المستخدمين.

كيفية تحميل خرائط جوجل بدون اتصال بالإنترنت

حيث تعتبر تلك الخرائط منقذاً للعديد من المستخدمين حول العالم من أجل الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة، حيث يمكنك الآن تنزيل تلك الخرائط على هواتف أندرويد بدون الاتصال بالإنترنت وفق ما ذكره موقع makeuseof، وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية، ولكن ننصح الجميع بضرورة ابتاع الخطوات بنفس الترتيب التالي:

يجب فتح تطبيق خرائط جوجل Google Maps، وابحث عن المكان الذي تريده مثل أي مدينة عالمية.

عليك التمرير لأعلى من شريط التمرير في الجزء السفلي من أجل الضغط على الثلاث نقاط.

يجب على المستخدم اختيار تنزيل خريطة غير متصلة بالإنترنت” Download offline map.

سوف تظهر على الشاشة تعديل حجم الخريطة يجب الضغط إلى الخارج أو للداخل.

يجب النقر على تنزيل من اجل بدء حفظ الخريطة دون الاتصال بالإنترنت.

يجب الإشارة أنه كلما زادت المساحة التي تقوم بتضمينها في الخريطة، كما زادت المساحة الخاصة بالتخزين التي سوف تشغلها الهاتف، وسوف ترى تقدير لذلك على الهاتف الخاص بك، وفي حال عرض الخرائط التي قمت بحفظها في وضع عدم الاتصال بالنت، يمكنك الرجوع إلى الصفحة الرئيسية من خلال الخروج من البحث، والنقر فوق صورة الملف الشخصي الخاص بك، وعليك تحديد “خرائط بدون إنترنت”، حيث يمكنك تحديث الخرائط غير المتصلة بالإنترنت من خلال الدخول والنقر على الثلاث نقاط ثم الضغط على تحديث، حيث تُعتبر تلك خرائط جوجل من الأمور الهامة للعديد من المستخدمين والتي تُساعدهم كثيراً في الوصول للأماكن الحديثة التي يجهلنها.