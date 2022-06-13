كيفية شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من أي مكان في 33 ثانية بسهولة

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عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من أي مكان بسهولة بعدة طرق مختلفة ومميزة تساهم في وصولك إلى كل ما تريده من شدات، حيث أن هناك مئات من الطرق الفعالة في لعبة ببجي يستخدمها الملايين، ولكن هنا سنقدم لك خطوات الشحن بطريقة سهلة للغاية، سواء كنت من مصر أو من الجزائر أو من السعودية أو من أي دولة أخري، نفرز لكم أهم الطرق حتي نوفر لكم الجهد والوقت.

كيفية شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من أي مكان بسهولة

منذ الظهور الأول للعبة PUBG MOBILE وهي تقدم العديد من الكثير من التحديثات والاضافات التي تجعلها في منافسة قوية مع الألعاب النارية الأخري مثل لعبة Garena free fire وأيضا اللعبة القوية لعبة فورت نايت، حيث أن الثلاث ألعاب السابق ذكرهم في تشابه كبير عند عمليات الشحن، حيث نجد أن عملية الشحن في لعبة ببجي تتم لأجل الحصول على الأسلحة وفتح الصناديق وشراء الملابس والمركبات وغيرها من الاحتياجات الخاصة باللعبة، لذا فإن هناك الكثير من طرق شحن ببجي موبايل 2022.



خطوات شحن PUBG MOBILE 2022

الذهاب إلى الرابط الرسمي لموقع midasbuy. يمكنك التسجيل في الموقع إذا كنت تريد فهذا الأمر اختياري. حدد الدولة، واللغة من الإعدادات. سجل الأيدي في ببحي. حدد طرق السداد مثل (الرصيد أو الفيز). اختار عدد شدات ببجي موبايل. اضغط على ادفع الآن.

شحن شدات ببجي عبر فودافون

أعلنت مؤخراً شركة Vodafone توفير شدات ببجي لكافة المستخدمين من كافة أنحاء العالم الوطن، حيث يتمكن اللاعب من الآن فصاعدا شحن اكبر عدد من uc PUBG MOBILE عن طريق إتباع عدة خطوات جاءت كالتالي:

الدخول على رابط موقع Vodafone.

قم بالنزول إلى أسفل الصفحة الرئيسية ستجد الكثير من العروض على شدات ببجي.

اختار ما يناسبك من الشدات مجموع عليها عروض شدات ببجي المجانية.

قم الآن بعملية الشحن.

شحن شدات ببجي من السعودية 2022

يمكنك شحن لعبة PUBG MOBILE من المملكة العربية السعودية عبر عدة طرق منها على سبيل المثال موقع carddose أو استخدام الشحن عبر موقع بطاقاتي، حيث تتم هذه العملية عن إتباع النقاط التالية:

الدخول على موقع شحن ببجي بطاقتي أو carddose.

بطاقتي أو carddose. ستجد العديد من العروض والتخفيضات على عمليات الشحن كل ما عليك هو اختيار أفضل عرض يناسبك.

عروض شحن ببجي من السعودية

السعر قبل الخصم 38 ريال سعودي.

سعر الشدات بعد الخصم 33 ريال سعودي. في حالة شحن ببجي 1500 uc تحصل على هدية 300 شدة مجانية. سعر العرض قبل الخصم 94 ريال سعودي.

السعر بعد الخصم 92 ريال سعودي. عند شحن ببجي موبايل بقيمة 3000 UC تحصل على هدية 850 شدة مجانية. سعر العرض قبل الخصم 188 ريال.

السعر بعد الخصم 186 ريال. عند شحن ببجي موبايل 6000 شدة تحصل على هدية قيمتها 2100 UC. العرض قبل الخصم 375 ريال.

التخفيض على العرض 373 ريال سعودي. السعر قبل الخصم 750 ريال سعودي.

الخصم الآن 665 ريال سعودي.

وصلنا هنا لنهاية هذا التقرير الذي كشفنا فيه كيفية شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من أي مكان بسهولة.