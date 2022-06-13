ريلمي تطلق رسميا هاتف V20 5G الجديد بمواصفات خارقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعلنت شركة ريلمي الصينية عن هاتف Realme V20 5G برقم طراز RMX3610 بمواصفات خارقة، في الأسواق الصينية على أن ينتشر في باقي أرجاء العالم قريبا.

وبحسب موقع Gsmarena، فإن هاتف ريلمي Realme V20 5G جاء بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، ،وبدقة عرض 720 × 1600 بيكسل، وجودة + HD.

ويقدم هاتف ريلمي Realme V20 5G، كاميرا خلفية مزدوجة تتميز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرا أخرى مساعدة بدقة 0.3 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 5 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.

ويحتوي هاتف ريلميRealme V20 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 أو أندرويد 11 بينما يفتقر الهاتف لماسح بصمات الأصابع.

ويعمل هاتف ريلمي Realme V20 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

كما تم تزويد هاتف ريلمي Realme V20 5G، بمقبس صوت قياس 3.5 مليمتر، و يبلغ سمك الجهاز 8.1 ملم ويزن حوالي 184 جرام.

جدير بالذكر أنه سلسلة "V" مقتصرة على الأسواق الصينية، ومن المتوقع في حالة وصوله إلى الأسواق العالمية سيتم إعادة تسميته لسلسلة "C". بينما يبلغ سعر الهاتف V20 5G بسعر 149 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 2750 جنيه مصري) ، ويأتي بلونين الأزرق والأسود.