نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثية لعبة GTA V المحسنة وما هي متطلبات تشغيل ثلاثية GTA V المحسنة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ثلاثية لعبة GTA V المحسنة التي أطلقتها الشركة المنتجة ضمن مجموعة The Definitive Edition . وعند اتباع خطوات تحميل لعبة GTA V الأصلية لتلك الثلاثية المحسنة سواء GTA San Andreas أو نسخة . GTA Vice City مع نسخة Grand Theft Auto The Triolgy كما أن تلك النسخة هي ضمن . تلميحات الشركة المنتجة عن النسخة الجديدة من GTA 6 وتمت الإشارة إلي أن تثبيت لعبة ثلاثية GTA V الجديدة . شهدت بعض التغييرات التي تمت علي اللعبة كما جاء في الفيديو الخاص بالإعلان عن اللعبة وظهور . لوحة إعلانية خاصة بمطار فرانسيس الدولي وكان الإعلان يتضمن أيضاً الجزء القادم من سلسلة . نسخة GTA Vice City . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي متطلبات تشغيل ثلاثية GTA V المحسنة .
ثلاثية لعبة GTA V المحسنة والتصريحات الخاصة بها
شهدت العديد من منصات البحث بأن طريقة تحميل Grand Theft Auto مع ثلاثية اللعبة . بأن اللوحة الإعلانية الخاصة بها شهدت الإشارة لشواطئ ولاية ميامي مع صور خاصة بشاطئ لوس سانتوس . كما أعتبر عشاق لعبة جراند ثفت أوتو 5 بأن ذلك تلميحاً لنسخة GTA V 5 التي تم تحسينها . لكافة الأجهزة للجيل الجديد كذلك بجانب أنه جاءت الإشارة إلي أن الطائرة داخل اللعبة تطير بعيداً عن لوس سانتوس . مما وضح بأن ذلك إشارة إلي نسخة اللعبة الجديدة وهي GTA 6 ولكن يأتي الإعلان بأن اللوحة الإعلانية الأصلية تشهد . مغادرة الطائرة لشواطئ ولاية ميامي كما أن التخمين من جانب اللاعبين عن ثلاثية لعبة GTA V المحسنة . التي لم تكشف عنها الشركة المنتجة حتي الآن اعتبرتها اللاعبين بأنها تلميحاً . عن نسخة GTA 6 المنتظرة وفي سطور مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي بعض التفاصيل الخاصة بالثلاثية .
ثلاثية لعبة GTA V المحسنة وبعض التلميحات المتداولة عنها
لكي ما يتم الحصول علي طريقة تحميل GTA V للأندرويد الخاصة بالثلاثية ذلك ما هو منتظراً من كثيرين . من عشاق جراند ثفت أوتو 5 عندما يحين التصريح بذلك . كما أنه هناك بعض التلميحات عن تثبيت لعبة ثلاثية GTA V الجديدة ستكون خاصة بنسخ . Grand Theft Auto: San Andreas ولعبة Grand Theft Auto: Vice City . وأيضاً نسخة Grand Theft Auto: The Triolgy كذلك بجانب التلميحات بأن النسخ الثلاثة يتم العمل عليها من . قبل الاستوديو الإسكتلندي Rock Star Dunde والذي كان يطلق عليه سابقاً اسم Ruffian مما جعل أن هناك معلومات . متداوله علي انه قريباً سوف تطلق ثلاثية لعبة GTA V المحسنة ويتاح تحميل Grand Theft Auto عبر المتاجر الرسمية . ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض متطلبات تشغيل ثلاثية GTA V المحسنة .
متطلبات تشغيل ثلاثية GTA V المحسنة
تتطلب تثبيت لعبة ثلاثية GTA V الجديدة المتطلبات الآتية :-
- لهواتف أند رويد يجب أن يكون نظام التشغيل نظام أند رويد لا يقل عن نظام 4.1 .
- كما يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف بها مساحة لا تقل عن 1.5GB .
- كذلك طريقة تحميل Grand Theft Auto تتطلب مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 500MB .
- كما أن الوحدة الخاصة بالمعالجة المركزية داخل الهاتف يجب أن تكون رباعية النواة أو ما يعادل ذلك .
- كذلك من الضروري أن تكون الوحدة الخاصة بالمعالجة الرسومية Adreno 330 أو ما يعادل ذلك .
- تلك هي متطلبات تشعيل ثلاثية لعبة GTA V المحسنة وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” . سنعرض خطوات تثبيت لعبة ثلاثية GTA V الجديدة .
خطوات تحميل لعبة GTA V الأصلية
للحصول علي طريقة وخطوات تحميل GTA V للأندرويد تتم عبر المتاجر الرسمية وموقع الشركة كالآتي :-
- تثبيت لعبة ثلاثية GTA V الجديدة عبر تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع جوالك .
- كما بعد تسجيل الدخول يتم البحث عن ثلاثية لعبة GTA V المحسنة للنسخة المطلوب تثبيتها .
- كذلك في حالة عرض سعر خاص بأي نسخة من النسخ الثلاثية وقت صدورها يجب دفعها ببطاقة الائتمان .
- كما بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يتم الضغط علي زر تحميل Grand Theft Auto للنسخة المطلوبة .
- تلك هي خطوات تثبيت جراند ثفت أوتو 5 لأي نسخة مرغوبة عبر المتاجر .
بعض المعلومات المتداولة عن لعبة جراند ثفت أوتو
هناك بعض المعلومات المتداولة علي مواقع البحث المختلفة عن لعبة Grand Theft Auto . بأن من المحتمل أن تكون سعر النسخة الجديدة التي سوف يتم أطلاقها هو 59.99 دولار أمريكي . كما بعد أن يتم أطلاق اللعبة سيتاح اللعب بها علي كافة أنواع الأجهزة المختلفة كذلك من المتوقع أن تصدر ثلاثية لعبة GTA V المحسنة . كما هو متداول في النصف الأول من العام الحالي وذلك يعني أنه ربما يكون خلال هذا الشهر . وسنوافيكم بأي معلومات جديدة أن شاء الله في حالة صدور معلومات أخري . عبر مقالات “موقع ثقفني” .
حجم لعبة Grand Theft Auto المحسنة
هناك بعض المعلومات التي يتم تداولها عن المساحة الاجمالية للعبة Grand Theft Auto للنسخ الثلاثة المنتظرة . ربما ستكون حجمها 38GB بالتقريب . كما يعتبر ذلك الحجم هو حجم ممتاز للغاية . بالنسبة لكافة التغييرات التي تمت علي جراند ثفت أوتو بشكل عام ذلك فيما يتعلق . بكافة الشخصيات داخل GTA V والتأثيرات الخاصة بالطقس داخل اللعبة والمباني الضخمة المشيدة في الولايات المختلفة . كذلك بجانب المركبات العديدة المضافة علي النسخ الجديدة من لعبة جراند ثفت أوتو بشكل عام .
ثلاثية لعبة GTA V المحسنة وخطوات تحميل Grand Theft Auto عبر المتاجر الرسمية وذلك وقت صدور النسخ . الجديدة من الشركة المنتجة عرضنا التفاصيل الخاصة بذلك عبر مقال “موقع ثقفني” .
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