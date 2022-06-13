انت الان تتابع خبر بعد طرحه بأيام .. جوجل تجري تعديلات في النسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 13 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “جوجل” إنها قامت ببعض الإصلاحات على النسخة التجريبية الثالثة من Android 13 Beta 3، بعدما ظهرت بعض المشكلات البسيطة ، وقامت جوجل بتثبيت النسخة التجريبية 3.1 لأندرويد 13، من أجل إصلاح مشكلة واحدة داخل تطبيق Android Beta Feedback الذي لم يتم بعض المستخدمين من العثور عليه، وفقا لموقع Gsmarena.

تعديلات بسيطة على النسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 13

وذكرت شركة “جوجل” إنه على الرغم من أن الهدف الأساسي من تطبيق Android Beta Feedback، هو جمع التعليقات والتقييمات من المستخدمين ، يبدو غير الواضح سبب اختفاء التطبيق في الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 13 في المقام الأول. بل إنه علامة جيدة من جوجل أن تعمل على معالجة المشكلة في وقت سريع للغاية، حيث أصدرت جوجل النسخة التجريبية 3.1 بعد يومين فقط من ظهور تلك المشكلة.

وطمأنت “جوجل” مستخدميها بشأن مشاكل أندرويد 13 ، وقالت إنه لا توجد أي أعطال مع الإصدار التجريبي 3.1 لأندرويد 13، وأضافت أن كل الميزات الموجودة في الإصدار التجريبي 3 لا تزال سارية على الإصدار التجريبي3.1 ، وبالنسبة للحصول على أندرويد 13، فإذا كنت قمت بالتسجيل بشكل مسبق في النسخة التجريبية من أندرويد 13 وهي بالفعل مثبتة على هاتفك، فستحصل تلقائيا على Beta 3.1 OTA برقم الإصدار TPB3.220513.017.B1، بالإضافة إلى ذلك يمكن التنزيل المباشر من هذا الرابط هنا.