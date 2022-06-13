انت الان تتابع خبر مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 10T الجديد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت شركة “وان بلس” إنها بصدد الاعلان عن هاتفها الجديد OnePlus 10T والذى من المقرر ان يكون آخر هاتف فلاجشيب تصدره الشركة هذا العام، وبذلك ينفي ما قيل عن الهواتف التالية أنها ستصبح الفلاجشيب القادم منها 10 Ultra، ولا 10T Pro، وغيرها.

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 10T الرائد

وقد ذكر موقع “GSMArena” إن أيقونة “وان بلس” OnePlus 10T سيتمتع بتصميم مميز وغير مألوف من قبل ، حيث ستظهر الكاميرا بشكل بارز في الخلف، بينما في السابق اقتصرت التسريبات فقط على أن الهاتف سيعمل بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 1.

وتابع الموقع ان العملاق “وان بلس” دعمت هاتفها الجديد بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS ، متصل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بسعر هاتف “وان بلس” الجديد فمن المقرر ان يكون سعر هاتف OnePlus 10T بين سعر هاتفين، هاتف OnePlus 10Pro الذي يبلغ سعره 900 دولار أمريكي (حوالي 16 ألف و 650 جنيه مصري)، وهاتف OnePlus 10R الذي يبلغ سعره 575 دولار أمريكي (أي حوالي 10 آلاف و 650 جنيه مصري).