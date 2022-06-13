انت الان تتابع خبر مفاجأة آبل.. خصم بنسبة 9% على هواتف آيفون iPhone 13 فى الاسواق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لا شك ان شركة “آبل” تعتبر من أهم شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم بل وأفضلها على الاطلاق ، وقد فاجأة الشركة عشاقها اليوم واعلنت بتخفيض سعر الإصدار الرئيسي بتشكيلة الهواتف الحالية iPhone 13، بنسبة 9% من خلال متاجر البيع بالتجزئة في الهند، ومتجر أمازون الإلكتروني.

السعر الجديد لهواتف iPhone 13 العالمية

ووفقاً لما نشره موقع “livemint”، فإن هاتف آيفون 13 من آبل، أصبح الآن متاحاً للبيع مقابل 934 دولارا (أي مايعادل 17400 جنيه مصري فقط)، بدلا من سعره الأصلي الذي يبلغ 1022 دولار (أي ما يعادل 19100 جنيه مصري).

ومن المعروف ان هاتف “آيفون” 13 الجديد يحتوى على شاشة OLED بقياس 6.1 بوصة، وهو نفس حجم طراز العام الماضي، حيث تأتي الترقية الوحيدة بهذا الطراز هو الشرائح الداخلية من نوع A15 Bionic ، كما تم تزويد آيفون 13 بمعالج معالج A15 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 30% من المعالج السابق، و هو قادر على تنفيذ ١٥.٨ تريليون عملية في الثانية.

وتابع الموقع ان أيقونة “آبل” iPhone 13 المميزة ، سوف تأتي بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصة من نوع OLED super Retina، مع طبقة حماية من ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة لحمايتها، تدعم لأول مرة في هواتف آيفون معدل تحديث عال يبلغ 12 هرتز فى الثانية .